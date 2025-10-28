Bolelli/Vavassori si qualificano alle ATP Finals: Italia presente in tutti i tornei! In attesa di Musetti…

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono matematicamente qualificati alle ATP Finals nel torneo di doppio. Gli azzurri saranno presenti nell’evento di fine stagione riservato alle migliori otto coppie del mondo, l’appuntamento è a Torino dal 9 al 16 novembre. I nostri portacolori si sono garantiti la presenza nel capoluogo piemontese dopo il successo ottenuto oggi al debutto nel Masters 1000 di Parigi: l’affermazione contro Gonzalez/Pel per 6-2, 6-4 e l’annessa qualificazione agli ottavi di finale sul cemento della capitale francese hanno assicurato il pass, considerando anche la concomitante sconfitta degli statunitensi Harrison/King contro Cerundolo/Darderi.

Al momento Bolelli e Vavassori occupano il settimo posto nella Race, la graduatoria che prende in considerazione i risultati conseguiti durante la stagione da ogni coppia. Gli azzurri hanno messo da parte 4.150 punti e possono essere scavalcati soltanto dai francesi Sadio Doumbia/Fabien Reboul (2.835 punti), considerando che prima di Torino mancano soltanto i Masters 1000 di Parigi e i due tornei ATP 250 di settimana prossima (Atene e Metz).

L’Italia avrà così almeno un rappresentante in ogni torneo nel capoluogo piemontese: Jannik Sinner e Jasmine Paolini nei singolari, Paolini/Errani e Bolelli/Vavassori in doppio, con la concreta possibilità che Lorenzo Musetti si aggiunga in singolare. Per quanto concerne il doppio maschile si sono già qualificati: Cash/Classpool, Granollers/Zeballos, Arevalo/Pavic, Hellovaara/Patten, Skupski/Salisbury, Krawietz/Puetz. Per l’ultimo posto si è infiammata la lotta tra Harrison/King, Nys/Roger-Vasselin e Doumbia-Reboul, con le ultime due coppie ancora in corsa a Parigi.