Bolelli/Vavassori-Peers/Zielinski, ATP Shanghai 2025: programma, tv, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno l’australiano John Peers e il polacco Jan Zielinski al primo turno del Masters 1000 di Shanghai. La coppia italiana tornerà in scena dopo aver steccato le ultime uscite: eliminazione al secondo turno degli US Open contro gli statunitensi Tracy/Cash e ko al debutto del torneo ATP 500 di Pechino contro il francese Benjamin Bonzi e l’olandese Tallon Griekspoor, stop dolorosi da lasciarsi presto alle spalle.

Gli azzurri dovranno rialzare la testa e proveranno a farsi strada sul cemento della metropoli cinese, partendo da teste di serie numero 4 del tabellone. Non ci sono precedenti contro questi rivali, i nostri portacolori punteranno a qualificarsi agli ottavi di finale, dove incrocerebbero chi avrà la meglio nel confronto tra Arneodo/Bergs e Bublik/Shelton.

L’appuntamento è per sabato 4 ottobre, sarà il quarto match a partire dalle ore 06.30 sul Campo 4. Il sipario sarà alzato dalla partita tra il francese Arthur Cazaux e il britannico Cameron Norrie, poi toccherà al francese Corentin Moutet contro lo statunitense Learner Tien o il serbo Miomir Kecmanovic, seguito dall’incontro tra il francese Quentin Halys e il ceco Jiri Lehecka. Al termine toccherà agli azzurri.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-PEERS/ZIELINSKI, ATP SHANGHAI

Sabato 4 ottobre

Quarto match dalle ore 06.30 Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs John Peers/Jan Zienlinski

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-PEERS/ZIELINSKI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Mix (canale 211), Sky Sport Plus, per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.