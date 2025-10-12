Bolelli/Vavassori in tabellone a Stoccolma: torneo quasi decisivo per la qualificazione alle ATP Finals

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori saranno al via dell’ATP 250 di Stoccolma: gli azzurri, che saranno accreditati della testa di serie numero 1, sono attualmente al settimo posto nella Race to Turin di doppio, e cercano punti per avvicinare il pass per l’ultimo torneo stagionale.

Dopo il torneo svedese resteranno ancora 1750 punti in palio, ma la lotta per le ATP Finals è più accesa che mai: i più immediati inseguitori degli azzurri, ovvero Harrison/King, ottavi a -390, e Nys/Roger-Vasselin, noni a -590, saranno al via del torneo di Bruxelles.

Dopo il torneo svedese, la lotta per le Finals si sposterà tra Basilea e Vienna, entrambi tornei di categoria 500 previsti dal 20 al 26 ottobre, mentre i discorsi potrebbero chiudersi nel Masters 1000 di Parigi-Nanterre, previsto dal 27 ottobre al 2 novembre, senza dover ricorrere ai 250 previsti dal 2 all’8 ottobre.

TABELLONE DOPPIO ATP 250 STOCCOLMA 2025

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (1)-Erik Grevelius/Adam Heinonen (WC)

Miomir Kecmanović/Alexandre Müller-Rohan Bopanna/Tallon Griekspoor

Yuki Bhambri/John Peers (3)-Alexander Erler/Robert Galloway

Neil Oberleitner/David Pichler-Hendrik Jebens/Fernando Romboli

Vasil Kirkov/Bart Stevens-Tomás Martín Etcheverry/Camilo Ugo Carabelli

Andre Goransson/Jackson Withrow-Sadio Doumbia/Fabien Reboul (4)

Adam Pavlásek/Jan Zieliński-Robert Cash/JJ Tracy

Leo Borg/Nikola Slavic (WC)-Francisco Cabral/Lucas Miedler (2)