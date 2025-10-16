Bob, gli azzurri si allenano sulla pista olimpica di Cortina: i convocati

Si avvicina la prima tappa di Coppa del Mondo 2025 e gli azzurri del bob sono tornati oggi ad allenarsi sulla pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo (Belluno). Tra le sette tappe mondiali in programma, figura in questa stagione anche il grande appuntamento dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, che si disputeranno a febbraio proprio sulla pista del nuovissimo Cortina Sliding Center.

Nonostante lo scetticismo generale, la pista è stata costruita in tempo con un intervento da oltre 124 milioni di euro, ed è già a disposizione per i primi allenamenti. Oltre alle Olimpiadi, la stessa struttura ospiterà anche il primo capitolo della Coppa del Mondo 2025, in programma tra il 22 ed il 23 novembre sempre a Cortina. Test quindi importanti per gli atleti italiani, già alla ricerca del feeling giusto sulla pista di casa.

Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha previsto, da oggi al 26 ottobre, un vero e proprio stage con la presenza di venti atleti, tredici uomini e sette donne. Questi i convocati: Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Mattia Variola, Delmas Obou, Alex Verginer, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Riccardo Ragazzi, Fabio Batti, Alex Pagnini, Mario Lambrughi, Alexi Atchori Essoh, Massimiliano Di Stasio al maschile e di Giada Andreutti, Tania Vicenzino, Martina Favaretto, Noemi Cavalleri, Simona De Silvestro, Anna Costella e Giulia Chenet al femminile.