Biathlon, azzurri in allenamento tra Svezia e Norvegia: i convocati verso la Coppa del Mondo

Lisa Vittozzi e Lukas Hofer sono attesi da due settimane di allenamenti in Svezia: i due azzurri saranno impegnati a Idre Fjall dal 3 al 16 novembre e poi si trasferiranno a Oestersund per un paio di giorni di lavoro, a precedere la prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon, prevista a fine mese sulle nevi della località scandinava. La vincitrice della Sfera di Cristallo 2024 e l’altoatesino saranno accompagnati dai tecnici Edoardo Mezzano e Alexander Inderst.

Gli altri componenti della Nazionale Italiana si alleneranno invece a Geilo (Norvegia) dal 4 al 17 novembre. Il DT Klaus Höllrigl ha convocato Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni e Daniele Cappellari. Ricordiamo che il massimo circuito internazionale itinerante si aprirà a Oestersund dal 29 novembre al 7 dicembre, con le staffette di genere, le prove miste, le individuali, le sprint e l’inseguimento.

CONVOCATI ITALIA ALLENAMENTI BIATHLON

In Svezia (Idre Fjall e Oestersund): Lisa Vittozzi, Lukas Hofer.

In Norvegia (Geilo): Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Daniele Cappellari.