Biathlon, 6 azzurri al Loop One Festival di Monaco di Baviera: c’è Lisa Vittozzi, non Dorothea Wierer

Il conto alla rovescia prosegue velocemente. Il 29 novembre prenderà il via la Coppa del Mondo di biathlon. Carabina e sci stretti presto saranno protagonisti sulle nevi del massimo circuito internazionale e a Oestersund (Svezia) si farà sul serio. Una stagione importante e particolare, visto che all’orizzonte ci sono le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Nel percorso di avvicinamento si sta seguendo un percorso preciso. A questo proposito, la squadra azzurra vuol essere pronta. Sei atleti della compagine tricolore saranno protagonisti della prima edizione del Loop One Festival. Il riferimento è a una kermesse prevista a Monaco di Baviera (Germania), organizzata dalla Federazione Internazionale di biathlon, di scena domenica 19 ottobre.

In un primo momento il roster azzurro aveva la seguente composizione: Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Daniele Cappellari e Dorothea Wierer. La campionessa altoatesina, però, ha rinunciato. Come chiarito sul sito ufficiale della FISI, è stata una decisione presa di comune accordo con lo staff tecnico.

L’obiettivo di Wierer è quello di concentrarsi sul raduno insieme ai compagni di squadra Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e Lukas Hofer che si terrà sempre sulle nevi tedesche, ma a Ruhpolding, da giovedì 16 a sabato 25 ottobre. Un’altra parte della compagine tricolore si preparerà a Vuokatti (Finlandia) dal 20 al 31 ottobre. Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Martina Trabucchi e Rebecca Passler saranno in compagnia dei tecnici Mirco Romanin e Jonne Kahkonen.

Come viene precisato dal sito della Federazione, la squadra B maschile si dividerà fra due località: prima a Rovereto presso il CeRiSM nelle giornate del 16-17 ottobre, poi a Ruhpolding dal 17 al 25 ottobre con Marco Barale, Nicolò Betemps, Davide Compagnoni, Christoph Pircher, Felix Ratschiller e Davide Cappellari, assistiti dagli allenatori Riccardo Romani e Daniele Piller Roner.

Il gruppo B delle donne si sottoporrà ai test di valutazione a Rovereto il 21 e 22 ottobre e successivamente andrà a Livigno dal 22 al 29 ottobre con Sara Scattolo, Ilaria Scattolo, Beatrice Trabucchi, Birgit Schoelzhorn, Linda Zingerle, Fabiana Carpella e Francesca Brocchiero, insieme a Aline Noro e Saverio Zini.

Per quanto concerne Vittozzi, la sappadina, dopo aver affrontato la kermesse in terra bavarese, dal 19 al 25 ottobre sarà impegnata nella preparazione individuale a Ramsau (Austria) con Alexander Inderst ed Edoardo Mezzaro. L’azzurra, fuori tutta la stagione scorsa per problemi fisici, va in cerca di riscatto e ha voglia di far bene soprattutto pensando ai Giochi.