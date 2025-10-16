Beach Volley
Beach volley: un tris azzurro centra gli ottavi nel Challenge di Nuvali!
Tris azzurro negli ottavi di finale nel Challenge di Nuvali, in questo finale di stagione che sta rilanciando in qualche modo il beach volley maschile italiano.
Cottafava/Dal Corso, Ranghieri/Alfieri e Rossi/Viscovich hanno vinto il loro girone nelle Filippine e saranno quindi esentati dal primo turno a eliminazione diretta, che vedrà invece protagonisti Andreatta/Benzi, capaci di impegnare fino al tie-break i forti inglesi Bello/Bello nella finale del loro girone.
Nel girone B, finale vinta da Cottafava/Dal Corso, che hanno superato 2-0 la coppia statunitense Smith/Webber. Nel primo set partenza a razzo degli azzurri, avanti 11-5, poi il recupero degli americani fino all’11-9 e un nuovo break tricolore che ha spianato la strada verso il 21-14 conclusivo. Nel secondo parziale grande equilibrio fino al 12 pari, poi primo allungo italiano sul 15-12, controbreak USA fino al 18 pari e sprint finale degli azzurri con un parziale di 3-0 per il 21-18. Con questo successo, Cottafava/Dal Corso accedono direttamente agli ottavi di finale, dove affronteranno la vincente del match tra Hodges/Burnett (AUS) e Brewster/Ierna (USA).
Ottavi di finale conquistati anche da Alfieri/Ranghieri, che hanno dovuto ricorrere al tie-break per piegare i francesi Chouikh/Gardoque. Primo set equilibrato fino al 14 pari, poi break decisivo dei transalpini fino al 18-14 e chiusura sul 18-21. Nel secondo parziale gli azzurri sempre avanti, con break sul 14-12 e allungo decisivo per il 21-16. Nel tie-break, partenza difficile per gli italiani (1-4, poi 6-10), ma rimonta spettacolare con due match point annullati e controbreak fino al 16-14 finale. Agli ottavi Ranghieri/Alfieri se la vedranno con la vincente del derby australiano Potts/Pearse – Hood/Merritt.
Bene anche Enrico Rossi e Marco Viscovich, che si sono aggiudicati il girone H battendo in finale 2-0 gli australiani Potts/Pearse. Avvio convincente per gli italiani (16-10), piccolo rientro dei rivali (18-16), ma chiusura solida per il 21-18. Nel secondo set, ancora avanti 14-10, subiscono il ritorno degli australiani (14-15) ma resistono in un finale rocambolesco: sei match point totali, uno annullato anche agli avversari, e trionfo 27-25. Negli ottavi Rossi/Viscovich affronteranno la vincente tra Chouikh/Gardoque (FRA) e Ryan/Howat (AUS).
Secondo posto nel girone per Andreatta/Benzi, che escono comunque a testa alta dalla sfida contro i britannici Bello/Bello, coppia di livello internazionale. Gli inglesi si impongono 2-1 (21-14, 18-21, 15-11) dopo una vera e propria battaglia: primo set dominato dai britannici, risposta azzurra nel secondo con break decisivo sul 14-11, e tie-break a elastico in cui gli italiani hanno tenuto fino al 10 pari prima del rush finale avversario. Nel Round of 24, Andreatta/Benzi sfideranno i danesi Møllgaard/Houmann: in caso di vittoria, ad attenderli ci saranno gli esperti spagnoli Huerta/Gavira.
TORNEO MASCHILE
Gironi. Pool A
Dressler/Waller AUT [1] – Reinhardt/Sowa GER [32] [Q] 2-0 (21-16, 21-16)
Seidl, R./Huber, A. AUT [16] – Ryan/Howat AUS [17] 2-0 (21-11, 21-17)
Dressler/Waller AUT [1] – Seidl, R./Huber, A. AUT [16] 2-1 (16-21, 21-19, 19-17)
Reinhardt/Sowa GER [32] [Q] – Ryan/Howat AUS [17] 0-2 (17-21, 19-21)
Pool B
Cottafava/Dal Corso ITA [2] – Duval/Canet FRA [31] [Q] 2-0 (21-13, 21-18)
Smith/Webber USA [15] [Q] – Møllgaard/Houmann DEN [18] 2-1 (21-17, 18-21, 15-12)
Cottafava/Dal Corso ITA [2] – Smith/Webber USA [15] [Q] 2-0 (21-14, 21-18)
Duval/Canet FRA [31] [Q] – Møllgaard/Houmann DEN [18] 0-2 (12-21, 26-28)
Pool C
Harrison/Caldwell USA [3] – Vercauteren/Van Langendonck BEL [30] [Q] 0-2 (14-21, 15-21)
Elazar/Cuzmiciov ISR [14] – Pristauz/Horst AUT [19] 2-1 (12-21, 21-19, 17-15)
Vercauteren/Van Langendonck BEL [30] [Q] – Elazar/Cuzmiciov ISR [14] 0-2 (22-24, 17-21)
Harrison/Caldwell USA [3] – Pristauz/Horst AUT [19] 0-2 (18-21, 12-21)
Pool D
Huerta A./Gavira ESP [4] – Bedritis/Rinkevics LAT [29] [Q] 2-0 (21-19, 21-18)
Just/Huster GER [13] – Bintang/Sofyan INA [20] 0-2 (21-23, 19-21)
Huerta A./Gavira ESP [4] – Bintang/Sofyan INA [20] 2-0 (21-18, 21-18)
Bedritis/Rinkevics LAT [29] [Q] – Just/Huster GER [13] 1-2 (21-18, 20-22, 14-16)
Pool E
Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [5] – Gabriel/Felipe Alves BRA [28] [Q] 2-1 (24-22, 18-21, 15-13)
Andreatta, T./Benzi ITA [12] – Hajós/Stréli HUN [21] 2-1 (19-21, 21-17, 15-11)
Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [5] – Andreatta, T./Benzi ITA [12] 2-1 (21-14, 18-21, 15-11)
Gabriel/Felipe Alves BRA [28] [Q] – Hajós/Stréli HUN [21] 2-0 (21-19, 21-16)
Pool F
Chouikh/Gardoque FRA [11] – Hörl/Grössig AUT [22] 2-0 (21-12, 21-17)
Alfieri/Ranghieri ITA [6] – Fuller/O’Dea B. NZL [27] 2-1 (19-21, 21-13, 15-9)
Fuller/O’Dea B. NZL [27] – Hörl/Grössig AUT [22] 1-2 (23-21, 20-22, 11-15)
Alfieri/Ranghieri ITA [6] – Chouikh/Gardoque FRA [11] 2-1 (18-21, 21-16, 16-14)
Pool G
Trousil/Sedlak CZE [7] – Hood/Merritt AUS [26] [Q] 2-1 (21-14, 19-21, 26-24)
Hodges/Burnett AUS [10] – Lorenz/Rietschel GER [23] [Q] 2-1 (21-9, 21-23, 15-7)
Trousil/Sedlak CZE [7] – Hodges/Burnett AUS [10] 2-0 (21-14, 21-17)
Hood/Merritt AUS [26] [Q] – Lorenz/Rietschel GER [23] [Q] 2-1 (21-18, 19-21, 16-14)
Pool H
Abdilla/Buytrago PHI [8] – Potts/Pearse AUS [25] [Q] 0-2 (14-21, 18-21)
Rossi/Viscovich ITA [9] – Brewster/Ierna USA [24] 2-0 (21-12, 22-20)
Abdilla/Buytrago PHI [8] – Brewster/Ierna USA [24] 0-2 (19-21, 13-21)
Potts/Pearse AUS [25] [Q] – Rossi/Viscovich ITA [9] 0-2 (18-21, 25-27)
Round of 24: Smith/Webber USA [15] [Q] – Pristauz/Horst AUT [19]
Seidl, R./Huber, A. AUT [16] – Hörl/Grössig AUT [22]
Chouikh/Gardoque FRA [11] – Ryan/Howat AUS [17]
Andreatta, T./Benzi ITA [12] – Møllgaard/Houmann DEN [18]
Bintang/Sofyan INA [20] – Gabriel/Felipe Alves BRA [28] [Q]
Potts/Pearse AUS [25] [Q] – Hood/Merritt AUS [26] [Q]
Vercauteren/Van Langendonck BEL [30] [Q] – Just/Huster GER [13]
Hodges/Burnett AUS [10] – Brewster/Ierna USA [24]
TORNEO FEMMINILE
Gironi. Pool A
Clancy/Milutinovic AUS [1] – Miharu/Ishihara JPN [32] [Q] 2-0 (21-18, 21-18)
Phillips/Mears AUS [16] – Annique/Menia SUI [17] 0-2 (18-21, 15-21)
17-Oct – Clancy/Milutinovic AUS [1] – Annique/Menia SUI [17]
17-Oct – Miharu/Ishihara JPN [32] [Q] – Phillips/Mears AUS [16]
Pool B
Paulikiene/Raupelyte LTU [2] – Windeleff/Mellmølle DEN [31] [Q] 2-0 (21-12, 21-12)
Shiba/Reika JPN [15] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [18] 1-2 (21-15, 19-21, 8-15)
17-Oct – Paulikiene/Raupelyte LTU [2] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [18]
17-Oct – Windeleff/Mellmølle DEN [31] [Q] – Shiba/Reika JPN [15]
Pool C
Chacon/Chacon USA [3] – Bisgaard/Høg DEN [30] [Q] 0-2 (27-29, 19-21)
Hollas, H./Remmelg EST [14] – Udomchavee/Numwong THA [19] 1-2 (13-21, 21-15, 9-15)
17-Oct – Chacon/Chacon USA [3] – Hollas, H./Remmelg EST [14]
17-Oct – Bisgaard/Høg DEN [30] [Q] – Udomchavee/Numwong THA [19]
Pool D
Polley/MacDonald NZL [4] – Villapando/Rodriguez PHI [29] 2-0 (21-19, 21-14)
Naraphornrapat/Worapeerachayakorn THA [13] – Sakura/Sawame JPN [20] 2-1 (21-19, 14-21, 15-12)
17-Oct – Polley/MacDonald NZL [4] – Naraphornrapat/Worapeerachayakorn THA [13]
17-Oct – Villapando/Rodriguez PHI [29] – Sakura/Sawame JPN [20]
Pool E
Alchin/Johnson AUS [5] – Harnett/Corah CAN [28] [Q] 2-0 (21-18, 21-13)
Ren/Non JPN [12] – Sours/Shields USA [21] 2-0 (22-20, 21-17)
17-Oct – Alchin/Johnson AUS [5] – Ren/Non JPN [12]
17-Oct – Harnett/Corah CAN [28] [Q] – Sours/Shields USA [21]
Pool F
Kylie/Maixnerova CZE [6] – Poppinga/Tan USA [27] [Q] 2-0 (21-12, 21-9)
Kovalskaja/Kvedaraite LTU [11] – Christ/Schwarz GER [22] [Q] 2-0 (21-14, 22-20)
17-Oct – Kylie/Maixnerova CZE [6] – Kovalskaja/Kvedaraite LTU [11]
17-Oct – Poppinga/Tan USA [27] [Q] – Christ/Schwarz GER [22] [Q]
Pool G
Thainara/Simonetti BRA [7] – Rondina/Pons PHI [26] 2-0 (21-17, 21-16)
Fleming/Fejes AUS [10] – Javornik/Lovsin, T. SLO [23] [Q] 2-0 (21-12, 21-17)
17-Oct – Thainara/Simonetti BRA [7] – Fleming/Fejes AUS [10]
17-Oct – Rondina/Pons PHI [26] – Javornik/Lovsin, T. SLO [23] [Q]
Pool H
Orillaneda/Eslapor PHI [8] – Parkkinen/Prihti FIN [25] [Q] 0-2 (11-21, 15-21)
Van Gunst/Ferch USA [9] – Alupei/Vaida ROU [24] [Q] 1-2 (16-21, 21-13, 12-15)
17-Oct – Orillaneda/Eslapor PHI [8] – Van Gunst/Ferch USA [9]
17-Oct – Parkkinen/Prihti FIN [25] [Q] – Alupei/Vaida ROU [24] [Q]