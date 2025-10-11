Beach volley, Santomassimo/Di Felice fanno sognare e sono in semifinale ai Mondiali U18!

Brilla ancora l’azzurro sulla sabbia del Mondiale Under 18 di Doha. La coppia Luca Santomassimo e Daniele Di Felice, già bronzo agli Europei di settembre, ha centrato la semifinale iridata, confermandosi tra le realtà più solide e promettenti del beach volley giovanile internazionale. Un percorso autorevole e ricco di personalità per i due azzurri, capaci di imporsi in un girone di ferro e poi di superare con maturità i turni a eliminazione diretta. Sfiora invece l’impresa la coppia femminile Giulia Bruzzone e Irene Lafuenti, che chiude al quinto posto dopo una cavalcata di grande spessore, arrendendosi solo ai quarti di finale al termine di un match combattutissimo. Per Lafuenti, figlia della due volte olimpica Lucilla Perrotta, il Mondiale di Doha rappresenta già una prima, importante conferma del proprio talento.

Inseriti nella Pool G, Santomassimo e Di Felice hanno aperto il loro Mondiale con una vittoria autoritaria contro i guatemaltechi Luna/Oliva per 2-0 (21-8, 21-10), confermando la propria superiorità tecnica e solidità in ricezione. Nel secondo incontro hanno regolato i congolesi Jonathan/Gloire con un altro 2-0 (21-13, 21-17), imponendo un ritmo che pochi rivali in categoria sono riusciti a sostenere. Nel terzo match, contro gli olandesi Van Groenestein/Huisman, è arrivata la prova di forza definitiva: dopo un avvio difficile e un primo set perso ai vantaggi (22-24), gli italiani hanno ribaltato il match vincendo 2-1 (18-21, 16-18 al tiebreak), assicurandosi così il primo posto nel girone e l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Nel turno a eliminazione diretta, Santomassimo e Di Felice hanno affrontato gli australiani Grocott/Turner, battuti con grande autorità 2-0 (21-11, 21-13), mostrando un’ottima gestione delle fasi centrali del set e una crescita evidente nel side-out. Nei quarti di finale, il livello si è alzato ulteriormente: contro gli estoni Kender/Parijõgi, reduci da un’ottima fase a gironi, gli azzurri hanno dato prova di grande lucidità tattica. Dopo un primo set dominato 21-11, hanno subito la reazione baltica nel secondo parziale (23-25), ma nel tiebreak hanno ripreso il controllo imponendosi 15-10. Il successo ha regalato ai due giovani italiani la semifinale mondiale, un risultato che conferma la loro continuità dopo il bronzo europeo di settembre.

Oggi pomeriggio, alle 15.40 ora italiana, Santomassimo e Di Felice torneranno in campo per sfidare la coppia tedesca Bungert/Wüst, seconda testa di serie del tabellone. Un match difficilissimo ma non impossibile, tra due squadre che hanno impressionato per compattezza e capacità di reagire nei momenti chiave. In palio c’è la finale mondiale.

Il torneo femminile ha regalato anche le emozioni firmate Bruzzone e Lafuenti, protagoniste di un percorso lineare e convincente, chiuso solo a un passo dalla semifinale. Le due azzurre hanno debuttato con il piede giusto nella Pool D, superando le cinesi Fan Yuhan/Zhuang Ming 2-0 (21-5, 21-17) e poi travolgendo le australiane Gaborit/Amstutz con un netto 2-0 (21-11, 21-8). La sconfitta di misura contro le slovacche Matyushenkova/Zelenakova per 1-2 (16-21, 21-13, 12-15) non ha impedito loro di chiudere il girone al secondo posto e di qualificarsi agli ottavi.

Nel turno successivo, Bruzzone e Lafuenti hanno dato prova di grande maturità, dominando le venezuelane Valeria/Ramirez con un perentorio 2-0 (21-11, 21-19). Il loro cammino si è interrotto ai quarti di finale contro le belghe Thant/Vervloet, in un incontro che ha confermato la crescita delle due italiane: avanti 1-0 (21-18), le azzurre hanno ceduto di misura nel secondo set e nettamente nel terzo (19-21, 9-15), chiudendo così al quinto posto finale.

Un risultato che vale come una mezza medaglia, considerando la giovanissima età e la qualità del torneo. Bruzzone e Lafuenti hanno dimostrato un’intesa sempre più solida e un approccio tecnico maturo, elementi che fanno ben sperare per il futuro. Per Irene Lafuenti, in particolare, il cammino di Doha ha un significato speciale: figlia della leggendaria Lucilla Perrotta, due volte olimpica e medaglia d’argento europea, sta seguendo con successo le orme materne, portando avanti la tradizione di famiglia con passione e talento.

Con la semifinale maschile conquistata e il quinto posto femminile, l’Italia lascia già un segno profondo nei Mondiali Under 18 di Doha. Le prestazioni di Santomassimo/Di Felice e Bruzzone/Lafuenti confermano la qualità del vivaio azzurro e la bontà del lavoro tecnico svolto nei centri federali. Due coppie giovani, coraggiose e affamate di risultati, che hanno saputo affrontare con maturità avversari di altissimo livello.

