Beach volley, primo podio assieme per Alfieri e Rangheri! Al Challenge di Nulvali battuti gli austriaci in finale per il terzo posto!

È un finale di stagione che non smette di regalare soddisfazioni a Manuel Alfier e Alex Ranghieri che, dopo aver conquistato il titolo di campioni d’Italia a inizio settembre a Bellaria, salgono per la prima volta assieme sul podio di un torneo di alto livello internazionale.

Al Challenge di Nuvali gli azzurri chiudono al terzo posto grazie al successo nella finale sugli austriaci Dressler/Waller.

La coppia italiana si è imposta con un sofferto ma meritato 2-1 al termine di un match molto combattuto. Nel primo set, dopo una prima fase di equilibrio, la coppia austriaca ha preso il largo portandosi sul 13-8. Nella seconda parte del set gli azzurri hanno ritrovato la fase break ma non sono riusciti a rimontare, perdendo con il punteggio di 21-17.

Anche il secondo set si è giocato sul filo dell’equilibrio fino all’11-11, poi un break di 7-2 per la coppia italiana che si è portata sul 18-13, aprendosi la strada per il 21-18 che ha allungato il match al tie break.

Nel terzo set partenza a razzo di Ranghieri/Alfieri, che si sono portati sul 6-2, hanno gestito il vantaggio fino all’11-6, respinto il tentativo di rimonta della coppia avversaria (12-10 e 13-12) e si sono infine imposti con il punteggio di 15-12.

La vittoria finale del torneo è andata alla coppia spagnola Huerta/Gavira, che ha sconfitto in una finale spettacolare per 2-1 (21-17, 19-21, 19-17) gli inglesi Bello/Bello, già vincitori in semifinale contro Ranghieri/Alfieri. In campo femminile successo a sorpresa delle finlandesi Parkkinen/Prihti, capaci di rimontare e imporsi 2-1 (17-21, 21-14, 15-11) sulle lituane Dumbauskaite/Grudzinkaite. Il terzo posto è andato invece alle australiane Fleming/Fejes, che hanno superato 2-1 (13-21, 21-15, 15-13) le ceche Kylie/Maixnerova.