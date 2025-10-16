Beach Volley, Mondiale Under 21: l’Italia c’è! Iurisci/Sanguanini superano le qualificazioni e volano nel main draw di Puebla

L’Italia sarà protagonista anche al Mondiale Under 21 di beach volley in corso a Puebla, in Messico. A tener alta la bandiera azzurra sono Matteo Iurisci e Andrea Sanguanini, che hanno conquistato con pieno merito il pass per il tabellone principale al termine di un percorso impeccabile nelle qualificazioni. Un successo importante, perché la coppia azzurra era l’unica rappresentante italiana nella rassegna maschile e partiva dal tabellone preliminare, dove ogni passo falso avrebbe significato eliminazione immediata.

Gli azzurri hanno esordito con autorità nel secondo turno (il primo per loro, grazie al bye iniziale), superando in due set i lettoni Bērziņš/Gutmanis con il punteggio di 21-13, 21-18. Una partita sempre in controllo, nella quale Iurisci e Sanguanini hanno mostrato solidità in cambio palla e continuità a muro, neutralizzando la potenza avversaria e sfruttando bene il vento tipico dei campi di Puebla.

Nel terzo e decisivo turno di qualificazione, l’ostacolo era rappresentato dagli sloveni Kosanc/Mugerli, coppia fisica e di buona esperienza internazionale. Gli italiani hanno però mantenuto alta la concentrazione, vincendo anche in questa occasione per 2-0 (21-19, 21-17) al termine di un match combattuto ma sempre gestito con lucidità, mostrando una crescita costante in tutti i fondamentali per una coppia che di fatto è al debutto, visto che i due atleti giocano di solito con altri compagni ma si conoscono molto bene. Due prestazioni convincenti, che proiettano Iurisci e Sanguanini nel tabellone principale con la consapevolezza di poter dire la loro.

Inseriti nella Pool E, gli azzurri esordiranno oggi ottobre alle 13:30 locali contro gli ungheresi Tari/Veress, coppia già qualificata di diritto al main draw. Completano il girone gli australiani Bennett/Kay e i marocchini Abdellatif/Ilyass, provenienti a loro volta dalle qualificazioni. Sulla carta si tratta di un girone alla portata degli azzurri, dove non vanno sottovalutati gli avversari, nel quale l’Italia può legittimamente puntare al passaggio del turno e, con un pizzico di continuità, anche al primo posto nel gruppo, che garantirebbe la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Un obiettivo ambizioso ma possibile, considerando la qualità mostrata nelle qualificazioni e l’affiatamento crescente del duo azzurro, già protagonista nelle tappe internazionali giovanili della scorsa estate.

Nel tabellone principale, che si articola su otto Pool da quattro squadre ciascuna, le favorite sono i polacchi Beta/Besarab, i lettoni Auziņš/Fokerots e gli iraniani GhalehNovi/Habib, gli statunitensi Brewington/Lance e i brasiliani Joao Mares/Henrique e gli svizzeri Friedli/Amrein. Le prime classificate di ciascun girone accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde e terze dovranno passare dai sedicesimi.

Nella rassegna femminile, invece, nessuna coppia italiana è al via. L’Italia non ha potuto iscrivere formazioni a causa del ranking mondiale insufficiente per accedere al tabellone principale o alle qualificazioni, un segnale della necessità di ricostruire un percorso di presenza costante anche nel settore giovanile femminile. Il torneo, che si preannuncia di alto livello tecnico, vede tra le favorite le statunitensi Henson/Wood e le spagnole Izuzquiza/Serrano, le svizzere Bossart/Kernen, le brasiliane Carol/Julhia, le olandesi Hogenhout/Konink e le ceche Pavelkova/Pavelkova ma attenzione anche alle coppie provenienti dalle qualificazioni.

