Beach Volley Mondiale U21, Sanguanini e Iurisci si fermano agli ottavi. Bilancio comunque positivo a Puebla

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Tommaso Sanguanini e Pietro Iurisci nel Mondiale Under 21 di beach volley a Puebla (Messico), ma il bilancio per la giovane coppia azzurra resta ampiamente positivo. I due italiani, protagonisti di un torneo in crescendo, hanno vinto, dopo aver superato le qualificazioni, il loro girone con autorità, mostrando personalità e qualità tecnica contro avversari già abituati al contesto internazionale. La fortuna non è stata dalla loro parte al momento del sorteggio e solo negli ottavi, contro la solidissima coppia polacca Pietraszek/Krzeminski, hanno dovuto arrendersi con il punteggio di 0-2 (13-21, 19-21), al termine di un match comunque combattuto soprattutto nel secondo set.

Nel girone E, Sanguanini e Iurisci avevano aperto il torneo con una vittoria pesantissima sui più esperti ungheresi Tari/Veress [5], in una gara di grande intensità chiusa in rimonta per 2-1 (24-26, 21-11, 15-9). Poi era arrivato un successo netto contro gli australiani Bennett/Kay [12] per 2-0 (21-18, 21-15), seguito dal terzo acuto, quello che ha sancito il primato nel gruppo, contro i marocchini Abdellatif/Ilyass [21], battuti per 2-0 (21-15, 21-14). Tre vittorie in altrettante partite, un percorso quasi perfetto nel main draw e il primo posto nel girone E che li ha proiettati agli ottavi di finale con fiducia e determinazione.

Contro i polacchi, però, la sfida si è rivelata più complicata del previsto. Pietraszek e Krzeminski, coppia già rodata e molto efficace al servizio, hanno spinto forte fin dall’inizio, prendendo il controllo del primo set grazie a una sequenza di break pesanti fino al 21-13. Nel secondo, gli azzurri hanno reagito con orgoglio, restando a contatto fino al 18-19, ma un paio di errori nel finale hanno consegnato la vittoria ai rivali. Per Sanguanini e Iurisci resta comunque l’esperienza di un Mondiale affrontato con coraggio e maturità, con la consapevolezza di poter crescere ancora in prospettiva futura.

Nel torneo maschile, il tabellone si avvia verso la conclusione con semifinali di altissimo livello. Da una parte il derby polacco tra Pietraszek/Krzeminski [30] [Q] e Beta/Besarab [2] [Q], due coppie arrivate in forma straordinaria, capaci di eliminare rispettivamente i norvegesi Aas/Utvik [31] [Q] e gli statunitensi Brewington/Lance [8] [Q]. Dall’altra parte, la semifinale tra i lettoni Auziņš/Fokerots [3] e i padroni di casa Lares/Carlos Andres [1], che promette spettacolo: i messicani, trascinati dal pubblico di Puebla, finora non hanno concesso nemmeno un set, mentre i lettoni si confermano tra le coppie più solide del panorama giovanile europeo.

Anche il torneo femminile ha espresso un livello tecnico molto elevato, con due semifinali che raccontano bene l’equilibrio e la varietà di scuole in campo. La coppia ungherese Honti-Majoros/Kun [29] [Q], vera rivelazione del torneo, affronterà le statunitensi Henson/Wood [2] [Q], che finora non hanno sbagliato nulla. Nell’altra semifinale, invece, si sfideranno due coppie americane in senso lato: le brasiliane Marcela/Maria Clara [31] [Q], protagoniste di un percorso straordinario partito dalle qualificazioni, e le statunitensi Perez/Jackson [30] [Q], che hanno saputo sorprendere con continuità e difesa.

TORNEO MASCHILE

Pool A

Lares/Carlos Andres MEX [1] – Willems/Humblet A. BEL [32] [Q] 2-0 (21-16, 21-14)

Charbonneau/Heider CAN [16] [Q] – Paphawin/W.Wichaya THA [17] 2-1 (21-19, 17-21, 15-10)

Lares/Carlos Andres MEX [1] – Paphawin/W.Wichaya THA [17] 2-0 (21-19, 21-15)

Charbonneau/Heider CAN [16] [Q] – Willems/Humblet A. BEL [32] [Q] 0-2 (15-21, 18-21)

Lares/Carlos Andres MEX [1] – Charbonneau/Heider CAN [16] [Q] 2-0 (25-23, 21-11)

Paphawin/W.Wichaya THA [17] – Willems/Humblet A. BEL [32] [Q] 1-2 (25-23, 16-21, 12-15)

Pool B

Beta/Besarab POL [2] [Q] – Aas/Utvik NOR [31] [Q] 0-2 (16-21, 16-21)

Krafft/Krafft NAM [15] – Pavlusek/Votava CZE [18] [Q] 1-2 (13-21, 21-18, 14-16)

Beta/Besarab POL [2] [Q] – Pavlusek/Votava CZE [18] [Q] 2-1 (19-21, 21-17, 15-5)

Krafft/Krafft NAM [15] – Aas/Utvik NOR [31] [Q] 0-2 (17-21, 11-21)

Beta/Besarab POL [2] [Q] – Krafft/Krafft NAM [15] 2-0 (21-9, 21-12)

Pavlusek/Votava CZE [18] [Q] – Aas/Utvik NOR [31] [Q] 0-2 (18-21, 15-21)

Pool C

Auziņš G./Fokerots LAT [3] – Pietraszek/Krzeminski POL [30] [Q] 2-0 (21-16, 21-19)

Friedli/Amrein SUI [14] – Ryukhov/Mastikhin KAZ [19] 2-1 (21-11, 19-21, 15-9)

Auziņš G./Fokerots LAT [3] – Ryukhov/Mastikhin KAZ [19] 2-0 (21-15, 21-12)

Friedli/Amrein SUI [14] – Pietraszek/Krzeminski POL [30] [Q] 0-2 (19-21, 17-21)

Auziņš G./Fokerots LAT [3] – Friedli/Amrein SUI [14] 2-0 (21-12, 21-14)

Ryukhov/Mastikhin KAZ [19] – Pietraszek/Krzeminski POL [30] [Q] 0-2 (18-21, 17-21)

Pool D

GhalehNovi/Habib IRI [4] – Kozii/Nahornyi UKR [29] [Q] 2-1 (16-21, 21-12, 15-11)

Liu Y./Mao Yuan CHN [13] – Gonzalez M/Del Coto B ARG [20] 2-0 (21-18, 21-18)

GhalehNovi/Habib IRI [4] – Gonzalez M/Del Coto B ARG [20] 2-0 (21-16, 21-16)

Liu Y./Mao Yuan CHN [13] – Kozii/Nahornyi UKR [29] [Q] 0-2 (19-21, 11-21)

GhalehNovi/Habib IRI [4] – Liu Y./Mao Yuan CHN [13] 2-0 (21-19, 21-13)

Gonzalez M/Del Coto B ARG [20] – Kozii/Nahornyi UKR [29] [Q] 0-2 (19-21, 15-21)

Pool E

Tari/Veress HUN [5] [Q] – Sanguanini/Iurisci ITA [28] [Q] 1-2 (26-24, 11-21, 9-15)

Bennett/Kay AUS [12] – Abdellatif/Ilyass MAR [21] [Q] 2-0 (21-15, 21-17)

Tari/Veress HUN [5] [Q] – Abdellatif/Ilyass MAR [21] [Q] 2-0 (21-11, 21-13)

Bennett/Kay AUS [12] – Sanguanini/Iurisci ITA [28] [Q] 0-2 (18-21, 15-21)

Tari/Veress HUN [5] [Q] – Bennett/Kay AUS [12] 2-0 (21-19, 21-18)

Abdellatif/Ilyass MAR [21] [Q] – Sanguanini/Iurisci ITA [28] [Q] 0-2 (15-21, 14-21)

Pool F

Fröbel/Wüst GER [6] – Isaac/Alfredo ECU [27] 2-0 (21-17, 21-14)

Hadi/Jad LBN [11] – R Vargas/Ponce ESA [22] 2-0 (21-7, 22-20)

Hadi/Jad LBN [11] – Isaac/Alfredo ECU [27] 2-1 (15-21, 21-14, 15-10)

Fröbel/Wüst GER [6] – R Vargas/Ponce ESA [22] 2-0 (21-11, 21-14)

Fröbel/Wüst GER [6] – Hadi/Jad LBN [11] 2-1 (21-12, 19-21, 15-11)

R Vargas/Ponce ESA [22] – Isaac/Alfredo ECU [27] 2-0 (21-18, 21-16)

Pool G

Hargreaves/Brain CHI [7] – Juan/Gaston PAR [26] 2-0 (21-18, 21-16)

Joao Mares/Henrique BRA [10] – De Jesus/De Jesus DOM [23] [Q] 2-0 (21-18, 21-13)

Hargreaves/Brain CHI [7] – De Jesus/De Jesus DOM [23] [Q] 2-0 (21-18, 21-19)

Joao Mares/Henrique BRA [10] – Juan/Gaston PAR [26] 2-0 (21-17, 21-14)

Hargreaves/Brain CHI [7] – Joao Mares/Henrique BRA [10] 0-2 (13-21, 11-21)

De Jesus/De Jesus DOM [23] [Q] – Juan/Gaston PAR [26] 2-0 (21-15, 21-19)

Pool H

Brewington/Lance USA [8] [Q] – Ednilson/Guvo MOZ [25] 2-0 (21-13, 21-14)

Araya/Esteban CRC [9] – Abdelrahman/Marwan EGY [24] [Q] 2-0 (21-12, 23-21)

Brewington/Lance USA [8] [Q] – Abdelrahman/Marwan EGY [24] [Q] 2-0 (21-16, 21-18)

Araya/Esteban CRC [9] – Ednilson/Guvo MOZ [25] 2-0 (21-13, 21-19)

Brewington/Lance USA [8] [Q] – Araya/Esteban CRC [9] 2-0 (21-15, 21-12)

Abdelrahman/Marwan EGY [24] [Q] – Ednilson/Guvo MOZ [25] 1-2 (24-26, 21-15, 11-15)

Sedicesimi di finale: Hadi/Jad LBN [11] – Liu Y./Mao Yuan CHN [13] 0-2 (19-21, 13-21)

Pietraszek/Krzeminski POL [30] [Q] – Ednilson/Guvo MOZ [25] 2-0 (21-7, 21-10)

Willems/Humblet A. BEL [32] [Q] – De Jesus/De Jesus DOM [23] [Q] 2-0 (21-14, 21-17)

Kozii/Nahornyi UKR [29] [Q] – Charbonneau/Heider CAN [16] [Q] 2-1 (17-21, 21-14, 15-10)

Tari/Veress HUN [5] [Q] – R Vargas/Ponce ESA [22] 2-0 (21-12, 21-10)

Beta/Besarab POL [2] [Q] – Bennett/Kay AUS [12] 2-0 (22-20, 21-19)

Araya/Esteban CRC [9] – Friedli/Amrein SUI [14] 0-2 (15-21, 13-21)

Hargreaves/Brain CHI [7] – Pavlusek/Votava CZE [18] [Q] 0-2 (15-21, 14-21)

Ottavi di finale: Aas/Utvik NOR [31] [Q] – Liu Y./Mao Yuan CHN [13] 2-1 (19-21, 21-15, 15-10)

Sanguanini/Iurisci ITA [28] [Q] – Pietraszek/Krzeminski POL [30] [Q] 0-2 (13-21, 19-21)

Joao Mares/Henrique BRA [10] – Kozii/Nahornyi UKR [29] [Q] 1-2 (13-21, 21-19, 13-15)

Auziņš G./Fokerots LAT [3] – Willems/Humblet A. BEL [32] [Q] 2-0 (21-16, 21-19)

GhalehNovi/Habib IRI [4] – Beta/Besarab POL [2] [Q] 0-2 (20-22, 15-21)

Brewington/Lance USA [8] [Q] – Tari/Veress HUN [5] [Q] 2-1 (15-21, 25-23, 15-12)

Lares/Carlos Andres MEX [1] – Pavlusek/Votava CZE [18] [Q] 2-0 (21-16, 21-13)

Fröbel/Wüst GER [6] – Friedli/Amrein SUI [14] 2-1 (21-18, 18-21, 19-17)

Quarti di finale: Aas/Utvik NOR [31] [Q] – Pietraszek/Krzeminski POL [30] [Q] 1-2 (21-16, 18-21, 12-15)

Auziņš G./Fokerots LAT [3] – Kozii/Nahornyi UKR [29] [Q] 2-0 (21-18, 21-16)

Brewington/Lance USA [8] [Q] – Beta/Besarab POL [2] [Q] 0-2 (13-21, 14-21)

Fröbel/Wüst GER [6] – Lares/Carlos Andres MEX [1] 0-2 (13-21, 14-21)

Semifinali: Pietraszek/Krzeminski POL [30] [Q] – Beta/Besarab POL [2] [Q]

Auziņš G./Fokerots LAT [3] – Lares/Carlos Andres MEX [1]

TORNEO FEMMINILE

Sedicesimi di finale: R. Suchipha/S. Samitta THA [4] – Maidhof/Neuß GER [32] [Q] 0-2 (16-21, 15-21)

Bossart/Kernen SUI [7] – Aguilar/Molina CRC [13] 2-0 (21-12, 21-7)

Okla/Radelczuk POL [19] [Q] – Rasulbek Kyzy/Aitbekova KGZ [27] [Q] 2-0 (21-12, 21-9)

Mori/Utsugi JPN [9] – Izuzquiza/Serrano F. ESP [3] 0-2 (13-21, 15-21)

Cruz/Torres MEX [1] – Dreßen/Jancar GER [28] [Q] 2-1 (21-13, 19-21, 15-10)

Ēbere/Konstantinova LAT [15] – Stevenson/Hinton NZL [26] 2-1 (15-21, 23-21, 15-5)

Rayner/Du Plessis AUS [6] [Q] – Yezet/Castillo PER [24] 1-2 (17-21, 25-23, 12-15)

Duval/Sobezalz FRA [5] – Marcela/Maria Clara BRA [31] [Q] 0-2 (19-21, 21-23)

Ottavi di finale: Henson/Wood USA [2] [Q] – Maidhof/Neuß GER [32] [Q] 2-0 (21-16, 26-24)

Sorra/Odigie CAN [12] – Bossart/Kernen SUI [7] 2-1 (14-21, 21-19, 15-12)

Berger/Hohenauer L. AUT [8] – Okla/Radelczuk POL [19] [Q] 2-1 (24-26, 24-22, 15-11)

Honti-Majoros/Kun HUN [29] [Q] – Izuzquiza/Serrano F. ESP [3] 2-1 (15-21, 22-20, 18-16)

Perez/Jackson USA [30] [Q] – Cruz/Torres MEX [1] 2-0 (21-17, 21-10)

Ēbere/Konstantinova LAT [15] – Hogenhout/Konink NED [11] [Q] 2-0 (21-19, 21-15)

Carol/Julhia BRA [10] – Yezet/Castillo PER [24] 2-0 (21-14, 21-15)

Marcela/Maria Clara BRA [31] [Q] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [16] [Q] 2-0 (21-19, 21-18)

Quarti di finale: Sorra/Odigie CAN [12] – Henson/Wood USA [2] [Q] 0-2 (16-21, 15-21)

Honti-Majoros/Kun HUN [29] [Q] – Berger/Hohenauer L. AUT [8] 2-0 (24-22, 21-17)

Ēbere/Konstantinova LAT [15] – Perez/Jackson USA [30] [Q] 1-2 (21-18, 21-23, 12-15)

Marcela/Maria Clara BRA [31] [Q] – Carol/Julhia BRA [10] 2-1 (21-19, 8-21, 15-11)

Semifinali: Honti-Majoros/Kun HUN [29] [Q] – Henson/Wood USA [2] [Q]

Marcela/Maria Clara BRA [31] [Q] – Perez/Jackson USA [30] [Q]