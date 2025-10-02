Beach volley, Italia alla prova messicana: tripla sfida azzurra nel Challenge di Veracruz

Il Challenge di Veracruz mette subito l’Italia davanti a sfide decisive. La prima semifinale di interesse azzurro si gioca nella Pool A, dove Rossi/Viscovich affrontano i tedeschi Just/Huster. È un debutto complicato: i due italiani, chiamati a confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane, trovano davanti una coppia giovane ma in costante crescita, capace di reggere l’urto fisico e di giocare con ordine a muro. La sfida mette subito in palio la possibilità di contendere la finale di pool ai favoritissimi americani Budinger/Evans, numero uno del tabellone. Per Rossi/Viscovich serviranno lucidità e aggressività, consapevoli che già questo primo incrocio può indirizzare il cammino nel torneo.

In Pool E scendono in campo Alfieri/Ranghieri, coppia campione d’Italia, contro gli israeliani Elazar/Cuzmiciov. L’obiettivo è centrare la vittoria per accedere alla finale di pool e provare a misurarsi con gli ucraini Popov/Reznik, accreditati della testa di serie numero 5, che affronteranno nell’altra sfida del gruppo gli australiani Hodges/Burnett. L’esperienza di Ranghieri e la solidità di Alfieri rappresentano armi importanti per gestire un match che non ammette cali di tensione: perdere significherebbe finire subito nella sfida per il terzo posto, con la conseguenza di un percorso più tortuoso nel main draw.

Il terzo impegno italiano riguarda la Pool F, con Cottafava/Dal Corso reduci dalle qualificazioni. Gli azzurri hanno superato i turni preliminari e si trovano ora di fronte ai fratelli cileni Grimalt M./Grimalt E., coppia di livello internazionale che porta con sé un bagaglio enorme di esperienza. È un test probante, quasi una finale anticipata: per gli italiani sarà fondamentale la tenuta mentale, oltre alla precisione nelle scelte offensive. Una vittoria spalancherebbe le porte della finale di pool, con la possibilità di continuare a inseguire un piazzamento diretto tra le prime sedici.

TORNEO MASCHILE

Qualificazioni secondo turno: Cory/Bradford USA [1] – Bye

Pietraszek/Krzeminski POL [15] – Horst/Pristauz AUT [2] 0-2 (16-21, 19-21)

Lares/Carlos Andres MEX [7] – Breer/Flückiger SUI [10] 2-1 (17-21, 21-18, 15-11)

Vercauteren/Van Langendonck BEL [11] – Hodges/Burnett AUS [6] 0-2 (18-21, 14-21)

Brewster/Ierna USA [3] – Priima/Wilcox USA [14] 1-2 (19-21, 21-19, 14-16)

Reinhardt/Sowa GER [13] – Møllgaard/Houmann DEN [4] 0-2 (19-21, 12-21)

Fuller/O’Dea B. NZL [5] – Bialokoz/Batrane ENG [12] 2-0 (21-15, 21-14)

Ringøen/Aas NOR [9] – Gannett/de Greeff CAN [8] 2-0 (23-21, 21-15)

Pool A

Budinger/Evans USA [1] – Priima/Wilcox USA [32] [Q]

Just/Huster GER [16] – Rossi/Viscovich ITA [17]

Winner of Match 1 – Winner of Match 2

Loser of Match 1 – Loser of Match 2

Pool B

Pedrosa/Campos POR [2] – Ringøen/Aas NOR [31] [Q]

Sepka/Sedlak CZE [15] – Harrison/Caldwell USA [18]

Winner of Match 3 – Winner of Match 4

Loser of Match 3 – Loser of Match 4

Pool C

George/Saymon BRA [3] – Gannett/de Greeff CAN [30] [Q]

Heidrich/Jordan SUI [14] – Haussener/Friedli SUI [19]

Winner of Match 5 – Winner of Match 6

Loser of Match 5 – Loser of Match 6

Pool D

Schachter/Pickett CAN [4] – Lares/Carlos Andres MEX [29] [Q]

Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [13] – Huerta A./Gavira ESP [20] [Q]

Winner of Match 7 – Winner of Match 8

Loser of Match 7 – Loser of Match 8

Pool E

Popov/Reznik UKR [5] – Hodges/Burnett AUS [28] [Q]

Alfieri/Ranghieri ITA [12] – Elazar/Cuzmiciov ISR [21]

Winner of Match 9 – Winner of Match 10

Loser of Match 9 – Loser of Match 10

Pool F

Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [6] – Fuller/O’Dea B. NZL [27] [Q]

Grimalt M./Grimalt E. CHI [11] – Cottafava/Dal Corso ITA [22] [Q]

Winner of Match 11 – Winner of Match 12

Loser of Match 11 – Loser of Match 12

Pool G

Droguett/Quintero CHI [7] – Møllgaard/Houmann DEN [26] [Q]

Dressler/Waller AUT [10] – Cory/Bradford USA [23] [Q]

Winner of Match 13 – Winner of Match 14

Loser of Match 13 – Loser of Match 14

Pool H

Sarabia/Osuna MEX [8] – Penninga/Immers NED [25]

Schalk/Shaw USA [9] – Horst/Pristauz AUT [24] [Q]

Winner of Match 15 – Winner of Match 16

Loser of Match 15 – Loser of Match 16

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Remmelg/Hollas, H. EST [1] – Bye

Bisgaard/Lyø DEN [15] – Polley/MacDonald NZL [2] 0-2 (12-21, 24-26)

Corah/Sorra CAN [7] – Coens/Piret BEL [10] 1-2 (21-18, 23-25, 10-15)

Christ/Schwarz GER [11] – Gonzalez/Navas PUR [6] 0-2 (19-21, 12-21)

Shiba/Reika JPN [3] – Miric/Bukovec CAN [14] 0-2 (11-21, 14-21)

Tan/Poppinga USA [13] – Stam/Schoon NED [4] 1-2 (15-21, 21-12, 10-15)

Kielak/Okla POL [5] – Roskic/Cudmore CAN [12] 2-1 (14-21, 21-15, 15-13)

Sours/Ferch USA [9] – Dunn/McKay CAN [8] 0-2 (18-21, 18-21)

Pool A

Quiggle/Loreen USA [1] – Miric/Bukovec CAN [32] [Q] 2-0 (21-15, 21-14)

Bélanger/Monkhouse CAN [16] – Placette/Richard FRA [17] 0-2 (16-21, 12-21)

Quiggle/Loreen USA [1] – Placette/Richard FRA [17]

Miric/Bukovec CAN [32] [Q] – Bélanger/Monkhouse CAN [16]

Pool B

Clancy/Milutinovic AUS [2] – Torres/Ramirez MEX [31] 2-0 (21-18, 21-17)

Kylie/Maixnerova CZE [15] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [18] 2-0 (21-8, 21-19)

Clancy/Milutinovic AUS [2] – Kylie/Maixnerova CZE [15]

Torres/Ramirez MEX [31] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [18]

Pool C

Svozilova/Stochlova CZE [3] – Coens/Piret BEL [30] [Q] 2-0 (21-10, 21-10)

Harward/Phillips USA [14] – Annique/Menia SUI [19] 0-2 (19-21, 18-21)

Svozilova/Stochlova CZE [3] – Annique/Menia SUI [19]

Coens/Piret BEL [30] [Q] – Harward/Phillips USA [14]

Pool D

Davidova/Khmil UKR [4] – Dunn/McKay CAN [29] [Q] 2-0 (21-9, 21-11)

Lodej/Lunio POL [13] – Chacon/Chacon USA [20] 1-2 (23-25, 21-17, 19-21)

Davidova/Khmil UKR [4] – Chacon/Chacon USA [20]

Dunn/McKay CAN [29] [Q] – Lodej/Lunio POL [13]

Pool E

Paulikiene/Raupelyte LTU [5] – Gonzalez/Navas PUR [28] [Q]

Kolinske/Shields USA [12] – DeBerg/Hodel USA [21]

Winner of Match 9 – Winner of Match 10

Loser of Match 9 – Loser of Match 10

Pool F

Serdiuk/Romaniuk UKR [6] – Kielak/Okla POL [27] [Q]

Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [11] – Ren/Non JPN [22]

Winner of Match 11 – Winner of Match 12

Loser of Match 11 – Loser of Match 12

Pool G

Konink/Hogenhout NED [7] – Stam/Schoon NED [26] [Q] 0-2 (14-21, 17-21)

Van Winkle/D. Kraft USA [10] – Remmelg/Hollas, H. EST [23] [Q] 2-0 (21-13, 25-23)

Stam/Schoon NED [26] [Q] – Van Winkle/D. Kraft USA [10]

Konink/Hogenhout NED [7] – Remmelg/Hollas, H. EST [23] [Q]

Pool H

Torres/Gutierrez MEX [8] – Michelle/Corrales PAR [25] 1-2 (21-19, 20-22, 9-15)

Alchin/Johnson AUS [9] – Polley/MacDonald NZL [24] [Q] 0-2 (14-21, 12-21)

Torres/Gutierrez MEX [8] – Alchin/Johnson AUS [9]

Michelle/Corrales PAR [25] – Polley/MacDonald NZL [24] [Q]