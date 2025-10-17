Beach volley, Andreatta-Benzi fuori a testa alta. Tre coppie italiane sognano i quarti nel Challenge di Nuvali

Nel torneo Challenge di Nuvali (Filippine), la corsa di Tommaso Andreatta e Mattia Benzi si è fermata ai sedicesimi di finale, dove la coppia azzurra ha ceduto in due set ai danesi Møllgaard/Houmann per 0-2 (19-21, 22-24). Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca per come è maturata, al termine di un incontro equilibrato e deciso solo nei dettagli. Gli italiani hanno interpretato con coraggio il match d’esordio nella fase a eliminazione diretta, restando pienamente in partita fino all’ultimo pallone di entrambi i parziali.

Dopo un primo set in cui i danesi hanno trovato maggiore continuità al servizio, Andreatta e Benzi hanno reagito con carattere nella seconda frazione, arrivando anche a un set point annullato nel finale. Tuttavia, qualche errore di troppo in contrattacco ha permesso agli avversari di chiudere con freddezza e guadagnare il pass per gli ottavi di finale. Per la coppia tricolore resta comunque una prova positiva, a conclusione di una stagione che ha regalato solo a sprazzi le soddisfazioni attese ai due azzurri.

Il tabellone maschile del torneo di Nuvali entra ora nella fase più calda, con ben tre coppie italiane ancora in corsa per un posto nei quarti. Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, accreditati della testa di serie numero 2, affronteranno nella notte italiana gli australiani Hodges/Burnett, reduci da una maratona vincente contro gli statunitensi Brewster/Ierna. Sarà un confronto ad alto ritmo, in cui gli azzurri dovranno imporre fin da subito la loro superiore organizzazione di gioco.

Sfida tutta europea invece per Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, che se la vedranno con gli australiani Potts/Pearse, provenienti dalle qualificazioni ma capaci di trovare continuità e solidità nel loro percorso. La coppia italiana parte favorita, ma dovrà mantenere alta la concentrazione contro due avversari in fiducia. Infine, Enrico Rossi e Marco Viscovich, testa di serie numero 9, troveranno dall’altra parte della rete i francesi Chouikh/Gardoque, che possono creare qualche grattacapo agli italiani. Un match potenzialmente spettacolare.

TORNEO MASCHILE

Sedicesimi di finale: Smith/Webber USA [15] [Q] – Pristauz/Horst AUT [19] 0-2 (14-21, 14-21)

Seidl, R./Huber, A. AUT [16] – Hörl/Grössig AUT [22] 1-2 (20-22, 21-18, 10-15)

Chouikh/Gardoque FRA [11] – Ryan/Howat AUS [17] 2-0 (21-13, 21-19)

Andreatta, T./Benzi ITA [12] – Møllgaard/Houmann DEN [18] 0-2 (19-21, 22-24)

Bintang/Sofyan INA [20] – Gabriel/Felipe Alves BRA [28] [Q] 2-1 (21-19, 17-21, 15-11)

Potts/Pearse AUS [25] [Q] – Hood/Merritt AUS [26] [Q] 2-0 (21-16, 21-18)

Vercauteren/Van Langendonck BEL [30] [Q] – Just/Huster GER [13] 2-0 (23-21, 22-20)

Hodges/Burnett AUS [10] – Brewster/Ierna USA [24] 2-1 (23-25, 21-16, 20-18)

Ottavi di finale: Dressler/Waller AUT [1] – Pristauz/Horst AUT [19]

Trousil/Sedlak CZE [7] – Hörl/Grössig AUT [22]

Rossi/Viscovich ITA [9] – Chouikh/Gardoque FRA [11]

Huerta A./Gavira ESP [4] – Møllgaard/Houmann DEN [18]

Elazar/Cuzmiciov ISR [14] – Bintang/Sofyan INA [20]

Alfieri/Ranghieri ITA [6] – Potts/Pearse AUS [25] [Q]

Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [5] – Vercauteren/Van Langendonck BEL [30] [Q]

Cottafava/Dal Corso ITA [2] – Hodges/Burnett AUS [10]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Miharu/Ishihara JPN [32] [Q] – Phillips/Mears AUS [16] 2-0 (21-19, 21-19)

Clancy/Milutinovic AUS [1] – Annique/Menia SUI [17] 2-1 (21-18, 14-21, 18-16)

Phillips/Mears AUS [16] – Annique/Menia SUI [17] 0-2 (18-21, 15-21)

Clancy/Milutinovic AUS [1] – Miharu/Ishihara JPN [32] [Q] 2-0 (21-18, 21-18)

Pool B

Windeleff/Mellmølle DEN [31] [Q] – Shiba/Reika JPN [15] 0-2 (18-21, 20-22)

Paulikiene/Raupelyte LTU [2] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [18] 2-0 (21-18, 21-14)

Shiba/Reika JPN [15] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [18] 1-2 (21-15, 19-21, 8-15)

Paulikiene/Raupelyte LTU [2] – Windeleff/Mellmølle DEN [31] [Q] 2-0 (21-12, 21-12)

Pool C

Chacon/Chacon USA [3] – Hollas, H./Remmelg EST [14] 0-2 (15-21, 16-21)

Bisgaard/Høg DEN [30] [Q] – Udomchavee/Numwong THA [19] 2-0 (21-16, 21-14)

Hollas, H./Remmelg EST [14] – Udomchavee/Numwong THA [19] 1-2 (13-21, 21-15, 9-15)

Chacon/Chacon USA [3] – Bisgaard/Høg DEN [30] [Q] 0-2 (27-29, 19-21)

Pool D

Villapando/Rodriguez PHI [29] – Sakura/Sawame JPN [20] 0-2 (18-21, 25-27)

Polley/MacDonald NZL [4] – Naraphornrapat/Worapeerachayakorn THA [13] 1-2 (17-21, 21-17, 12-15)

Naraphornrapat/Worapeerachayakorn THA [13] – Sakura/Sawame JPN [20] 2-1 (21-19, 14-21, 15-12)

Polley/MacDonald NZL [4] – Villapando/Rodriguez PHI [29] 2-0 (21-19, 21-14)

Pool E

Harnett/Corah CAN [28] [Q] – Sours/Shields USA [21] 0-2 (11-21, 13-21)

Alchin/Johnson AUS [5] – Ren/Non JPN [12] 2-0 (21-17, 21-17)

Ren/Non JPN [12] – Sours/Shields USA [21] 2-0 (22-20, 21-17)

Alchin/Johnson AUS [5] – Harnett/Corah CAN [28] [Q] 2-0 (21-18, 21-13)

Pool F

Poppinga/Tan USA [27] [Q] – Christ/Schwarz GER [22] [Q] 0-2 (13-21, 13-21)

Kylie/Maixnerova CZE [6] – Kovalskaja/Kvedaraite LTU [11] 2-0 (21-13, 21-9)

Kovalskaja/Kvedaraite LTU [11] – Christ/Schwarz GER [22] [Q] 2-0 (21-14, 22-20)

Kylie/Maixnerova CZE [6] – Poppinga/Tan USA [27] [Q] 2-0 (21-12, 21-9)

Pool G

Rondina/Pons PHI [26] – Javornik/Lovsin, T. SLO [23] [Q] 2-0 (21-19, 21-9)

Thainara/Simonetti BRA [7] – Fleming/Fejes AUS [10] 0-2 (16-21, 18-21)

Fleming/Fejes AUS [10] – Javornik/Lovsin, T. SLO [23] [Q] 2-0 (21-12, 21-17)

Thainara/Simonetti BRA [7] – Rondina/Pons PHI [26] 2-0 (21-17, 21-16)

Pool H

Orillaneda/Eslapor PHI [8] – Van Gunst/Ferch USA [9] 0-2 (19-21, 11-21)

Parkkinen/Prihti FIN [25] [Q] – Alupei/Vaida ROU [24] [Q] 2-1 (13-21, 21-16, 15-8)

Van Gunst/Ferch USA [9] – Alupei/Vaida ROU [24] [Q] 1-2 (16-21, 21-13, 12-15)

Orillaneda/Eslapor PHI [8] – Parkkinen/Prihti FIN [25] [Q] 0-2 (11-21, 15-21)

Sedicesimi di finale: Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [18] – Van Gunst/Ferch USA [9] 2-0 (21-18, 21-14)

Polley/MacDonald NZL [4] – Christ/Schwarz GER [22] [Q] 2-0 (21-19, 21-16)

Alupei/Vaida ROU [24] [Q] – Sours/Shields USA [21] 0-2 (17-21, 16-21)

Ren/Non JPN [12] – Shiba/Reika JPN [15] 2-0 (26-24, 21-16)

Kovalskaja/Kvedaraite LTU [11] – Hollas, H./Remmelg EST [14] 0-2 (17-21, 18-21)

Thainara/Simonetti BRA [7] – Miharu/Ishihara JPN [32] [Q] 2-0 (21-14, 21-15)

Annique/Menia SUI [17] – Rondina/Pons PHI [26] 2-1 (18-21, 24-22, 15-12)

Udomchavee/Numwong THA [19] – Sakura/Sawame JPN [20] 2-0 (21-9, 21-18)

Ottavi di finale: Clancy/Milutinovic AUS [1] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [18]

Alchin/Johnson AUS [5] – Polley/MacDonald NZL [4]

Fleming/Fejes AUS [10] – Sours/Shields USA [21]

Bisgaard/Høg DEN [30] [Q] – Ren/Non JPN [12]

Naraphornrapat/Worapeerachayakorn THA [13] – Hollas, H./Remmelg EST [14]

Kylie/Maixnerova CZE [6] – Thainara/Simonetti BRA [7]

Parkkinen/Prihti FIN [25] [Q] – Annique/Menia SUI [17]

Paulikiene/Raupelyte LTU [2] – Udomchavee/Numwong THA [19]