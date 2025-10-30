Basket: Virtus Bologna, ultimo quarto fatale in Baviera. Obst e Jessup trascinano il Bayern Monaco in Eurolega

Stavolta è l’ultimo quarto a condannare la Virtus Bologna. La squadra allenata da Dusko Ivanovic perde anche in Baviera nel doppio turno di Eurolega. Il Bayern Monaco gioca sulle ali dei 21 di Andreas Obst, dei 17 di Isiaha Mike e dei 12 di un clamoroso Justinian Jessup per vincere 86-70. Per le V nere 17 di Alen Smailagic e 16 di Carsen Edwards.

I primi minuti vedono la Virtus avere un buon approccio alla partita. Niang e Smailagic sono protagonisti, con il primo che si fa sentire sia in attacco che in difesa, ma arriva una fiammata del Bayern che parte da quell’arco finora abbastanza stregato per i tedeschi. I padroni di casa vanno sul 13-6, si segnala una tripla di Obst quasi da metà campo. Ivanovic chiama timeout, i suoi rispondono presente e iniziano a rosicchiare punto su punto. Alston si dimostra particolarmente vivo, arrivando a toccare quota 6 e riportando le V nere fino al 18-15 sul quale si chiude il parziale d’apertura.

Si ricomincia con il -1 di Morgan, mentre dall’altra parte c’è il debutto di Dinwiddie (che non lascerà traccia, anzi soffrità tantissimo Vildoza e finirà in panchina con tre falli in un quarto). A spostare gli equilibrio è l’ingresso di Voigtmann, contro il quale i lunghi bolognesi fanno tantissima fatica in qualunque zona del campo. Sua la spinta verso il 29-21 Bayern, poi è Smailagic a mettere due triple che riducono le distanze mentre il gioco inizia a spezzettarsi tantissimo tra viaggi in lunetta, challenge chiamati e altre situazioni che non aiutano più di tanto. In questo contesto la Virtus, mattone su mattone e con Edwards in ripresa, trova la parità a quota 38, ma tre liberi pescati da Obst quasi sulla sirena portano la situazione sul 41-38 a metà gara.

La ripartenza è di quelle molto belle per le V nere, che hanno nell’accoppiata Edwards-Smailagic un motore offensivo in grado di regalare, nel giro di tre minuti, il 46-51 che segna il momento migliore per la squadra ospite. Qui, però, arrivano alcuni errori sia al tiro che per incomprensioni offensive che lasciano spazio al Bayern per rientrare, nel caso con la tripla del 51-51 di Mike. Dopo la schiacciata di Alston arriva il primo 2+1 di Dinwiddie in Europa, ed è da lì che i padroni di casa provano ad andare via guidando praticamente in ogni zona del campo. Ogni azione sembra davvero complessa per la Virtus, che però in qualche modo riesce a non disunirsi e, nonostante le difficoltà, a rimanere sul 61-55 con 10′ da giocare.

Jessup-Baldwin: questo l’alley oop che apre il quarto conclusivo per il +8 Bayern. Di qui, però, Edwards e Jallow realizzano in un attimo le triple del -2, solo per vedere Jessup riportare a 5 i punti d divario. Di fatto la Virtus non riesce più a trovare nulla che abbia efficacia contro la difesa sempre più asfissiante dei bavaresi, che finiscono trascinati soprattutto da un uomo, Jessup, che si è presentato in gara pressoché solo tra terzo e quarto periodo. Realizzando 12 punti, tra quelli decisivi per il 75-61 a 4’25” dalla fine. Nei fatti è come se il match finisse qui, perché l’altra parte del quarto è dominata da Obst, che allarga ulteriormente il divario con le triple che non gli erano entrate in precedenza. Finisce 86-70

BAYERN MONACO-VIRTUS BOLOGNA 86-70

BAYERN: da Silva 9, Mayes, Voigtmann* 10, Jessup 12, Lucic* 4, Obst* 21, Jovic* 3, Hollatz ne, Mike* 17, Dinwiddie 6, Gabriel 2, Baldwin 2. All. Herbert

VIRTUS: Vildoza 2, Edwards* 16, Pajola*, Niang* 4, Smailagic* 17, Taylor 5, Alston 10, Hackett, Morgan 4, Diarra 2, Jallow* 9. All. Ivanovic