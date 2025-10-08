Basket, Venezia cede nettamente al Bahcesehir nella seconda giornata di EuroCup

Arriva la seconda sconfitta consecutiva per la Reyer Venezia nell‘EuroCup 2025-2026. Dopo la prima battuta di arresto in casa contro l’Aris, la Reyer è stata superata in trasferta dal Bahcesehir College Istanbul, al termine di una partita conclusa con il parziale di . I veneti hanno retto i turchi nelle prime due frazioni ma un terzo quarto pessimo, con solo 5 punti segnati, è stato lo spartiacque negativo del match di Venezia.

I turchi iniziano con ritmi alti e si portano subito sul momentaneo 7-3. Venezia si affida a Cole per riavvicinarsi prima che Williams infili 5 punti consecutivi permettendo al Bahcesehir di allungare sul +6. La Reyer perde molte possessi ed i turchi ne approfittano portando a 1o le lunghezze di vantaggio con il canestro di Koprivica. Quest’ultimo infila altri quattro punti, prima che il suo personale parziale venga fermato dalla tripla di Tessitori (-10). Nel finale i liberi di Bowman tengono a galla la squadra italiana. 25-15 dopo i primi 10′.

Secondo quarto che parte con la reazione veneziana guidata da Nikolic e Wheatle che siglano il -6. Alla tripla di Cavanaugh rispondono Cole e Valentine (-3) ma Flynn e Koprivica riportano subito sul +12 i turchi. La Reyer si riavvicina ancora con Nikolic, Bowman e Tessitori e rientrano presto sul -5. Nel finale di frazione sono i liberi ad essere decisivi, Nikolic realizza un 2/2 e con l’aiuto finale di Bowman, Venezia è nuovamente in partita. A fine primo tempo il punteggio recita 46-43 per il Bahcesehir.

Avvio di ripresa confuso, dopo circa 3′ l’unico canestro è quello di Ponitka. Venezia si sblocca con Horton ma entra subito in bonus e gli avversari ne approfittano. Koprivica schiaccia e Mitchell appoggia il +9 turco che conferma la rottura prolungata offensiva dei veneti. La Reyer trova molte difficoltà ad arrivare al canestro ed Horton non collabora con i liberi (0/2). Dall’altra parte i liberi di Mitchell valgono il +13 per il Bahcesehir. Il secondo canestro di Venezia nel quarto è la tripla di Valentine (-10) ma la squadra italiana subisce un nuovo parziale ed i turchi volano sul +17. A 10′ dal termine il parziale è di 67-48 per il Bahcesehir.

Quarto finale che inizia con la tripla del +22 di Hale ma Cole risponde con la stessa moneta. Bowman e Lever firmano il -18 ma Hale e Flynn continua a segnare da tre (+25). Con la partita già indirizzata, le difese si scoprono ed il ritmo accelera. Al solito Cole risponde Flynn, De Nicolao mette a segno la prima tripla della sua partita ma Goktug risponde +23. Tessitori firma il +20 e Cole chiude la partita. Il Bahcesehir passa per 93-74, seconda sconfitta consecutiva in EuroCup per la Reyer.