Basket: Trento parte forte, ma Ankara rimonta e la travolge in EuroCup

Terza sconfitta nelle prime quattro partite di EuroCup 2025-2026 per Trento. La Dolomiti Energia di coach Massimo Cancellieri perde lo scontro tra squadre pari nel record (1-2) contro il Turk Telekom Ankara con il punteggio di 60-80. Solo DJ Steward in doppia cifra (11) per Trento, mentre Ankara ne manda cinque oltre quota 10 e Michael Jaden Devoe a 14.

Partenza sprint per i padroni di casa, che volano sul 9-0 in tre minuti con Jogela, Steward e Mawugbe. Bankston è il primo a realizzare per gli ospiti, con un gioco da tre punti, ma inizialmente la Dolomiti Energia riesce a tenersi non solo avanti, ma anche con un vantaggio ancor maggiore. Tanto l’entusiasmo e la coppia Jones-Bayehe porta sul 19-7. Ancora Steward sigla il 22-11, ma nel finale ci sono cinque punti da parte di Devoe che riducono lo svantaggio di Ankara e portano al 22-16 dopo 10′.

Nel secondo quarto le cose si ribaltano completamente. Durman, quasi da solo, provoca il sorpasso a quota 22-24, con il pari di Jones che però arriva subito dopo. A lungo non si segna, quando si ricomincia l’equilibrio resta molto brevemente, perché ci si mettono Bankston e Usher a mettere in piedi uno 0-8 che viene ulteriormente spinto da Allman. Niang, sul 27-35, cerca di dare una scossa con una bella penetrazione chiusa sul lato sinistro, ma non basta: Bankston trascina l’allungo e all’intervallo è 31-41 Turk Telekom.

Aldridge fa ripartire Trento con una tripla che vale il -7, e poi in generale sono i liberi a tenere nella linea di galleggiamento il club bianconero. Smith e Usher, però, respingono i tentativi di ridurre il divario da parte di Mawugbe e Jones, e a metà periodo si è ancora sul 44-53. Sostanzialmente per tutto il resto del tempo si rimane su questo tipo di continuo elastico, con tanti liberi e con ancora meno mira dal campo per le due squadre. Si va a 10′ dalla fine sul 50-58.

Jakimovski e poi Bayehe portano la squadra di casa ancora sul 54-60 a 8’18” dal termine, solo che questo è l’ultimo sussulto da parte di Trento. Smith, Alexander e Allman cominciano a costruire un parziale di 0-9 che di fatto mette in tre minuti fine alla partita. A quel punto l’Aquila Basket mette praticamente i remi in barca, incapace di trovare una reazione contro una squadra che, va detto, allo stato attuale delle cose mostra di essere più forte. Finisce 60-80.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO-TURK TELEKOM ANKARA 60-80

TRENTO – Steward* 11, Jones* 8, C. Niang 6, Jogela* 8, Forray 2, Airhienbuwa, Mawugbe* 6, Aldridge* 5, Jakimovski 8, Bayehe 6, Medina Bouza ne, Hassan. All. Cancellieri

ANKARA – Devoe 14, Allman 11, Durmaz 7, Kosut ne, Kahraman ne, Alexander 6, Usher 13, Smith* 12, Simonovic* 2, Ozdemiroglu* 3, Gultekin*, Bankston* 12. All. Can