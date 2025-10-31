Basket, Serie A: Trento-Bologna e Trapani-Brescia i big match del weekend

Si disputa questo weekend la quinta giornata del massimo campionato italiano di basket e sono diverse le sfide d’alta classifica in programma sui parquet d’Italia. A partire da Trento-Bologna sabato sera, fino ad arrivare a Trapani-Brescia domenica, ma non sono gli unici appuntamenti da non perdere.

Si parte sabato con la sfida salvezza tra Sassari e Udine, due formazioni ancora a caccia della prima vittoria stagionale, ma che sin qui hanno già dimostrato di valere di più dello zero in classifica. Come detto, poi sarà la volta di Trento-Bologna, due candidate forti per i playoff e che sono all’inseguimento della capolista Brescia. Sempre sabato derby del Nord-Est tra Treviso e Trieste, con i padroni di casa che cercano il primo successo, mentre gli ospiti vogliono confermarsi nella zona nobile della classifica.

Domenica, invece, si inizia con il derby lombardo tra Cantù e Cremona, con i neopromossi padroni di casa che vogliono confermare le buone cose viste sin qui, mentre gli ospiti sono una delle sorprese di questo avvio di stagione e vogliono continuare a correre. Sarà poi la volta di Venezia-Varese, con i veneti che puntano a puntellare la zona playoff, mentre i lombardi devono vincere per non venir risucchiati in zona retrocessione.

Sfida di lusso a Trapani, come detto, dove arriva Brescia. I lombardi sono imbattuti, mentre i siciliani sono reduci da un ko e in piena polemica su dove giocheranno il resto della stagione. Si continua a Reggio Emilia, dove arriva Milano, in uno scontro nobile tra due squadre che vogliono risalire la classifica nonostante le distrazioni europee. Si chiude, infine, con Tortona-Napoli, due belle sorprese di questo avvio di stagione, con i piemontesi che puntano alla vetta, mentre i campani sognano di entrare in zona playoff.