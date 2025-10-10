Basket, Serie A: Brescia-Trento il big match, derby lombardo tra Varese e Milano

Si disputa questo fine settimana il secondo turno della Serie a di basket e sono diverse le sfide interessanti dopo un weekend iniziale che ha visto a sorpresa cadere una delle favorite per il titolo l’Olimpia Milano. E proprio l’EA7 Emporio Armani darà il via a questa giornata sabato con il derby lombardo che vedrà i ragazzi di Ettore Messina in campo a Varese, con i padroni di casa reduci dalla bella vittoria a Sassari.

Sempre sabato si disputa il big match di giornata, cioè la sfida tra Germani Brescia e Dolomiti Energia Trentino, due squadre che hanno nel mirino i playoff e due squadre uscite vincenti all’esordio. Altra candidata al titolo è la Virtus Bologna che scenderà in campo contro la neopromossa Udine in una trasferta da non sottovalutare, con i friulani che all’esordio hanno reso le cose non facili a Reggio Emilia.

Sabato l’ultimo match vedrà in campo Napoli e Trieste, entrambe sconfitte all’esordio e che già hanno bisogno di punti chiave in ottica salvezza. Domenica si parte con Cantù-Reggio Emilia, con gli emiliani alla seconda partita contro una neopromossa e che puntano al bottino pieno, con i lombardi reduci dal pesante 109-69 subito a Trento. Si prosegue con una sfida playoff tra Trapani e Venezia, entrambe vincenti all’esordio ma reduci da due ko in Europa.

La seconda giornata si chiuderà prima con la sfida tra Cremona e Sassari, altre due formazioni che sulla carta vanno a caccia di punti salvezza, mentre poi sarà la volta di Tortona-Treviso, con i padroni di casa che arrivano sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria al Forum contro Milano, mentre i veneti sono usciti delusi dal ko interno ai supplementari contro Brescia.