Basket, Serie A 2025-2026: le favorite. Milano e Bologna sempre in pole position

Prende il via questo fine settimana il massimo campionato italiano di basket, anticipato dal ricco antipasto della Supercoppa Italiana vinta domenica dall’EA7 Emporio Armani Milano all’Unipol Forum di Assago con la vittoria netta su Brescia. E proprio l’Olimpia Milano è una delle due formazioni in pole position anche per la conquista dello scudetto.

La squadra di Ettore Messina e la Virtus Bologna sono, come ormai da qualche anno, le due principali pretendenti al titolo, con gli emiliani che difenderanno lo scudetto conquistato pochi mesi fa. Entrambe hanno aggiunto qualità e quantità al proprio roster, con l’EA7 Emporio Armani che forse al momento sembra avere qualcosa in più dell’Olidata. Ma la strada da qui ai playoff è ancora lunghissima.

Ma chi potrebbe inserirsi nel duopolio Olimpia-Virtus? Tra le candidate c’è sicuramente la squadra che ha raggiunto la finale scudetto l’anno scorso e la finale di Supercoppa lo scorso fine settimane, cioè quella Germani Brescia che ha le carte in regola per fare bene, anche se la sconfitta contro Milano ha evidenziato che il gap con le due regine c’è ancora. Con Brescia l’altra favorita a ruolo di outsider è Trapani, con i siciliani che dopo aver già ottenuto ottimi risultati nell’anno da matricola vogliono confermarsi ai massimi livelli e provare a migliorarsi.

Alle spalle di questo quartetto sono diverse le squadre da tenere d’occhio per un possibile colpaccio. C’è la Reyer Venezia, che dopo una stagione di alti e bassi è chiamata a concretizzare la qualità indiscussa del proprio roster. C’è Trento, che già nella semifinale di Supercoppa contro Brescia ha mostrato le sue potenzialità che con l’esperienza dei prossimi mesi potrà solo crescere. C’è poi Tortona, altra formazione che dopo un anno difficile vuole tornare a correre; così come Reggio Emilia, squadra sempre capace di ottenere risultati importanti.