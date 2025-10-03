Basket: Serie A 2025-2026 al via. Prima giornata su tre giorni per iniziare

Pronti via, ecco la Serie A 2025-2026. Virtus Bologna a difendere il titolo conquistato pochi mesi fa, in tante (non solo Milano) all’assalto, tanti cambiamenti, numerosi volti da osservare. Andiamo a scoprire i temi della prima giornata che si snoderà su tre giorni.

PALLACANESTRO TRIESTE-TRAPANI SHARK (Sabato 4 ottobre, ore 20:00)

Sarà una delle sfide più agli estremi opposti dell’Italia a inaugurare la Serie A 2025-2026. Dell’anno scorso il +43 dei siciliani, ma chiaramente adesso si parla (anche) di squadre ricostruite per metà (cinque nuovi per Trieste, sei per Trapani). Centesima in A per Lodovico Deangeli, il capitano biancorosso. Tantissima la curiosità nella città giuliana per Juan Toscano-Anderson, e proprio nell’anno del record di abbonamenti (ne sono stati staccati 4545). Nulla da segnalare neppure per Trapani in tema d’infortuni per quella che sarà un’annata con qualcosa di nuovo: la Champions League.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BERTRAM DERTHONA TORTONA (Domenica 5 ottobre, ore 16:00)

Ci sono diversi incroci particolari: Pippo Ricci da Tortona è partito nell’annata 2016-2017, mentre all’Olimpia sono stati Tommaso Baldasso, Paul Biligha, Andrea Pecchia (giovanili) e coach Mario Fioretti, storica figura dell’ambiente milanese fino all’approdo al Derthona Basket. Non sarà della partita Arturs Strautins (lungodegente per lesione al crociato anteriore del ginocchio destro), restano da capire le situazioni di Shavon Shields e Josh Nebo dopo il doppio turno di Eurolega. Unico successo della Bertram, su nove confronti, il 94-98 della scorsa stagione regolare.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-APU OLD WILD WEST UDINE (Domenica 5 ottobre, ore 17:00)

Il ritorno in Serie A della città friulana arriva in uno tra i palasport più recentemente rinnovati, il PalaBigi, e anche in questo caso con tanti volti nuovi da una parte e dall’altra. Non lo è Mirza Alibegovic, che festeggia quota 100 presenze in A. Udine non vedeva la Serie A dai tempi della Snaidero e i segnali in prestagione hanno lasciato ben sperare. Reggio Emilia, invece, ha già dovuto affrontare i preliminari di Champions League senza superarli: giocherà la FIBA Europe Cup. Proprio oggi è arrivata una soddisfazione in casa bianconera: coach Adriano Vertemati sarà nel nuovo staff dell’Italia come assistente del neoarrivato sulla panchina azzurra Luca Banchi.

NUTRIBULLET TREVISO BASKET-GERMANI BRESCIA (Domenica 5 ottobre, ore 17:30)

Nella giornata della presenza numero 200 in A per Jason Burnell in quota Brescia, Treviso deve fare a meno di Brianté Weber per infrazione a una costola e contusione al rene. Nomi di spicco da varie ere per la Nutribullet del validissimo Alessandro Rossi, l’uomo d’oro dell’Under 20 europea, da Joe Ragland a Muhammad-Ali Abdur-Rahkman passando per Kruize Pinkins e per il possibile rilancio di Federico Miaschi. Brescia non ha variato nulla a parte il ritorno di CJ Massinburg; per Matteo Cotelli una prima volta da head coach con un gruppo già collaudato, ma che, Supercoppa a parte, in prestagione ha fatto fatica.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-ACQUA S.BERNARDO CANTÙ (Domenica 5 ottobre, ore 18:00)

Il ritorno di Cantù in Serie A, già solo per il significato che assume il solo nome, è qualcosa che va tenuto in conto con attenzione. Ex reciproci: Jordan Bayehe per i bianconeri e la coppia Riccardo Moraschini-coach Nicola Brienza tra i biancoblu. Già impegnato in EuroCup, con sconfitta, il club trentino, che nulla ha da segnalare per infortunati, come neppure quello lombardo nonostante, come rivelato da Brienza, qualche piccolo acciacco nel bel mezzo della settimana di avvicinamento al debutto.

UMANA REYER VENEZIA-VANOLI BASKET CREMONA (Domenica 5 ottobre, ore 19:00)

Sette nuovi arrivi per parte in quella che è una sfida da doppio ex: da una parte Stefan Nikolic, dall’altra Davide Casarin, che giocavano a maglie invertite nell’annata passata. L’avvicinamento della Reyer si è contraddistinto per la sconfitta in casa contro l’Aris Salonicco in EuroCup, quello cremonese non fa registrare particolari defezioni. Tolto Christian Burns, il roster della Vanoli ha una delle età medie più basse della Serie A: 24,4 anni (26 con il già citato Burns, che ricopre i galloni di capitani). Proprio lui e Ousmane Ndiaye hanno risolto i loro acciacchi della seconda metà di settembre.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-OPENJOBMETIS VARESE (Domenica 5 ottobre, ore 20:00)

Sassari contro Varese è sfida che apre il campo a un po’ di classico, considerato che tra le due società siamo a quota 39. Forse per caso o forse no, si parla del club attuale e di uno dei primi di Achille Polonara, cui di nuovo va ogni augurio possibile. Nate Renfro si ritrova nel palasport dove giocava un anno fa, Massimo Bulleri ritrova il club che allenava nell’annata 2020-2021. La Dinamo ha cambiato praticamente tutto lasciando intatti solo Rashawn Thomas e Luca Vincini, mentre c’è curiosità in quota Varese sia per i nuovi che per l’evoluzione di Elisee Assui. Nessun problema di infortuni per il Banco, mentre l’Openjobmetis ha avuto a che fare con la necessità di provare svariati quintetti in prestagione.

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-NAPOLI BASKETBALL (Lunedì 6 ottobre, ore 20:00)

Il debutto dei Campioni d’Italia sarà in modalità Monday Night, e contro una squadra che ha fatto parlare di sé sia in campo, con un roster decisamente rinforzato, che fuori, con il cambio al timone societario nel nome di Matt Rizzetta. I bianconeri verranno dal doppio turno di Eurolega, per i partenopei tanti impegni prestagionali che hanno visto confronti con alcune squadre di alta fascia europea (tra cui il Partizan Belgrado). Da parte napoletana molto interessante scoprire quanto riuscirà Alessandro Magro a estrarre da questo gruppo, considerate anche le sue qualità riconosciute in tal senso.