Basket, prima vittoria nella Champions League 2026 per Trapani Shark, battuta Bnei Herzliya

È arrivata dopo tre giornate la prima vittoria di Trapani Shark nella Champions League di basket 2025-2026. I siciliani hanno battuto, sul campo neutro di Opava, in Repubblica Ceca, gli israeliani del Bnei Herzliya, al termine di un match concluso con il parziale di 74-77. Prestazione convincente degli isolani, sempre pronti a rispondere ai tentativi di rimonta, soprattutto nel finale. Protagonisti della vittoria Matt Hurt e Jordan Ford con 14 punti.

Primo quarto che inizia con un 0-4 a favore dei siciliani, subito rimontati e superati con la tripla di Stewart. Petruccelli ed Alibegovic entrano in partita e firmano il +3 ma gli israeliani rimontano con quattro punti di fila di Lugashi. Alibegovic risponde ma Bnei Herzliya si porta sul massimo vantaggio di +5. Con i liberi di Stewart il vantaggio arriva sul +7 ma Hurt e Ford sono abili a riportare sotto gli Shark nel finale. Dopo 10′ il punteggio recita 20-19 per gli israeliani.

Trapani parte forte nel secondo quarto con la tripla di Cappelletti ed il canestro di Hurt che vale il +4. Hurt torna a segnare ed i siciliani arrivano sul +7. Stewart risponde ma gli isolani sono abili ad usare i tiri liberi, prima con Hurt e poi con Cappelletti per il +6. Onuaku riporta sotto gli israeliani che con Stewart si riportano sul -1. Allen e Petruccelli fanno la voce grossa dall’arco e Trapani chiude in vantaggio per 37-42 il primo tempo.

Nella ripresa a Cappelletti ed Alibegovic risponde Onuaku (-6). La partita diventa fisica, le squadre faticano a trovare la via del canestro ma gli Shark non subiscono. Con Sanogo Trapani arriva sul +9, alla tripla di Ford risponde Francis che, più tardi, sigla il canestro del -6 israeliano. Arcidiacono segna due punti importanti e con i liberi di Ford nel finale i siciliani restano in vantaggio con margine. 53-61 il parziale prima dell’ultimo quarto.

Douglas porta gli israeliani sul -6, Trapani risponde con Rossato ma Bnei Herzliya si riporta sotto con Onuaku (-5). Alibegovic risponde da tre ma con Stewart gli avversari si portano pericolosamente sul -2. Sono i liberi di Alibegovic ed Eboua a ridare respiro ai siciliani (+6). Ultimi due minuti movimentati, Petruccelli ed Allen segnano i liberi del +8, ma Dowson trova cinque punti di fila che riportano gli israeliani sul -3 a 1’18” dalla fine. Allen però mette a segno quattro punti decisivi ma Dawson non si arrende e con una tripla riporta -2 Bnei. Ford risponde con il libero che chiude la partita. Punteggio finale di 74-77 e prima vittoria in Champions League per il Trapani.