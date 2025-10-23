Basket: Olimpia Milano, non bastano Bolmaro e doppia rimonta. Valencia passa al Forum in una partita folle

Elogio della follia: solo così si può definire quanto visto all’Unipol Forum nel sesto turno di Eurolega 2025-2026. L’EA7 Emporio Armani Milano, però, non riesce a portare a casa la vittoria. Quarta sconfitta per l’Olimpia di Ettore Messina, che cede per 100-103 (sì, 100-103, senza supplementare) al Valencia Basket nonostante i 31 punti di un clamoroso Leandro Bolmaro. Per gli ospiti cinque in doppia cifra e il decisivo Jean Montero a quota 18.

Se qualcuno pensava a un ritmo basso, viene smentito subito da come va l’inizio della partita. Bolmaro è il primo a segnare, ma il botta e risposta è continuo: Taylor di là, Ricci di qua, Ellis schiaccia, Thompson e Montero colpiscono per il primo vero parziale, quello di 0-7 da parte di Valencia. Ellis piazza una seconda schiacciata per far ripartire i suoi, Sestina fa il suo esordio, ma Milano soffre parecchio da tre e a rimbalzo, subendo inevitabilmente le conseguenze. Anche Badio si mette in ritmo e dopo 10′ è 18-24 Valencia.

L’Olimpia soffre anche in difesa, con Montero e Sako che fanno all’incirca quel che vogliono e spingono gli ospiti sul 20-31, che poi diventa anche 20-35 sugli sviluppi di una brutta persa di Guduric. Thompson colpisce dall’arco, riprende a farlo anche Bolmaro, ma per l’EA7 non c’è verso di rientrare nell’immediato visto il fuoco che esce da tutte le mani degli ospiti. Dopo alcuni minuti di variazioni minime del divario, però, Shields comincia a spingere Milano più vicina, Bolmaro inchioda la schiacciata da rubata e contropiede. Questo crea in lui la fiducia per riportare i suoi sul 48-54 all’intervallo.

Quello che succede nel terzo quarto ha quasi del paranormale per certi versi. Valencia inizia a metter dentro una tripla, poi un’altra, poi un’altra ancora e non sembra fermarsi più. A un certo punto, tra Reuvers, Thompson e Pradilla è 7/7 dall’arco, col risultato inevitabile che, dopo il -17 del secondo quarto, c’è anche il -22 del terzo sul 57-79. In qulache modo Guduric, Brooks e un Bolmaro che non molla davvero mai provano a lasciare in partita l’EA7 e in effetti ci riescono (contribuiscono anche Sestina e Ricci). In un modo o nell’altro a 10 minuti dalla fine è -11 (74-85).

E l’ultimo periodo inizia con Brooks e Ricci che continuano a tenere vive le speranze milanesi, fino al -6 che arriva sull’84-90 mentre le percentuali continuano a restare alte, altissime da parte di tanti. Valencia ci prova più di una volta a chiuderla, ma inizia a finire la benzina. Ad approfittarne sono Brooks e Bolmaro, che da tre continuano a ridurre lo svantaggio: 5, 3, 2 punti. E, alla fine, il rimbalzo in attacco di Brooks vale il 100 pari a -2’10”; a Valencia ormai entra sempre meno. Shields vede un buco e penetra, ma sbaglia una cosa che di solito gli entra con un minuto da giocare e, dall’altra parte, Montero punisce dall’arco. Pradilla devia il tiro di Bolmaro, poi ci riprova, ma sbaglia. Shields può tirare da tre, ma Thompson lo stoppa: è rimessa Milano a 3″2 dalla fine. Timeout Messina, Brooks riceve dalla rimessa di Guduric, ma il tiro è corto: vince Valencia 100-103.

OLIMPIA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-VALENCIA BASKET 100-103

MILANO – Mannion, Ellis* 10, Booker* 6, Bolmaro* 31, Brooks 16, Ricci* 13, Flaccadori ne, Guduric 7, Diop ne, Shields* 11, Dunston, Sestina 6. All. Messina

VALENCIA – Badio* 11, Taylor* 6, Reuvers 8, Pradilla 13, De Larrea 4, Lopez-Arostegui, Montero 18, Moore 13, Sako* 6, Thompson* 16, Costello* 8, Nogues. All. Martinez