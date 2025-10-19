Basket, Napoli trova il primo successo in Serie A. Colpo esterno della Germani Brescia a Udine

Si completa anche la domenica di grande basket in Serie A, con due match serali andati in scena in attesa del posticipo tra Virtus Bologna e Vanoli Cremona previsto domani sera che chiude la terza giornata della regular season 2025-2026: ecco come sono andati.

NUTRIBULLET TREVISO-NAPOLI BASKETBALL 79-86

Napoli si sblocca e trova la prima vittoria in questo Campionato espugnando il PalaVerde di Villorba battendo la Nutribullet Treviso per 79-86. Dopo un avvio equilibrato sono i padroni di casa a dare una prima scossa al match (22-16), con i partenopei che si affidano alle fiammate di Stefano Gentile e Rasir Bolton per mettere la freccia nel secondo quarto (34-35). Flagg e Chillo rimettono prontamente la sfida in parità (39-39), con Napoli che piazza un mini-break di 4-0 per il +4 con cui si trova all’intervallo lungo (39-43). Nella ripresa gli uomini di coach Alessandro Magro continuano a premere sull’acceleratore e volano a +10 con Bolton (43-53), con Treviso che accenna a una timida reazione (50-56) prima di essere ricacciata indietro: l’uno-due di El-Amin e Flagg vale il 54-67 con cui si va all’ultima pausa breve della partita. Nel quarto conclusivo Napoli prova a tenere a distanza di sicurezza gli avversari veneti (59-72), con la bomba di Naz Mitrou-Long che sigla di fatto la vittoria per i campani (66-81). La Nutribullet oramai spacciata cerca di limitare parzialmente i danni, con Federico Miaschi che segna la tripla del 79-86 con cui si chiude il match in favore dei napoletani.

TOP SCORER

Treviso: Olisevicius 17, Ragland 14, Pinkins 13

Napoli: Bolton e Flagg 18, Mitrou-Long 13

APU OLD WILD WEST UDINE-GERMANI BRESCIA 72-81

La Germani Brescia fa saltare il fattore campo a Udine battendo la neo-promossa Apu e piazzando così la terza vittoria in altrettante giornate per 72-81. Sfida subito scoppiettante con le due squadre che vanno di pari passo (10-10), con i padroni di casa che aumentano l’intensità ritrovandosi a +7 alla prima sirena (23-16). Nella seconda frazione la Germani risale parzialmente la china e si riporta a contatto con Bilan e Rivers (30-30), con l’asse Della Valle-Bilan che mette la freccia per la Leonessa (39-41) prima della tripla di Ivanovic che vale il +5 dopo 20’ (39-44). Nella ripresa Udine si scuote e rimane in scia grazie a Mirza Alibegovic (51-53), ma Brescia riprende a macinare gioco e punti per rimettere tra sé e gli avversari tre possessi pieni di vantaggio (51-60). Un piazzato di Brewton e il canestro pesante di Demtetre Rivers fissano il punteggio sul 53-65 al terzo stop. Nel quarto conclusivo l’Apu tenta il tutto per tutto e si rifà nuovamente sotto (60-66), ma Nikola Ivanovic e Amedeo Della Valle piazzano tre bombe in fila per il +11 (68-79) che avvicina Brescia al successo. La schiacciata di Ndour e la penetrazione di Calzavara fissano il punteggio finale sul 72-81 cui la Germanifa la voce grossa a Udine e si issa provvisoriamente al primo posto in solitaria.

TOP SCORER

Udine: M. Alibegovic 21, Hickey 20, Brewton 12

Brescia: Ivanovic 26, Ndoue 13, BIlan 12