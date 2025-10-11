Basket, Milano torna a vincere ed espugna il campo di Varese

Dopo tre sconfitte tra Eurolega e campionato torna al successo l’EA7 Emporio Armani Milano, che sul campo di Varese si impone per 61-94, al termine di un match dove si sono visti numerosi errori, ma anche tanta qualità individuale tra i meneghini, che hanno fatto valere una panchina ben più profonda di quella di Varese.

Il primo canestro del match è di Ellis per Milano, dopo un paio di palle perse da entrambi i lati nel primo minuto di gioco. Continuano gli errori in questa prima fase della partita, tra tiri sbagliati e passaggi troppo molli e, così, percentuali molto basse e Milano che allunga con un ottimo Bolmaro sul 3-9 dopo 4’30”. Prova a sbloccarsi Varese con la tripla di Alviti, ma arriva un nuovo parziale di Milano che doppia i padroni di casa sull’8-16 a 3’ dalla fine del primo quarto. A 1’20” arriva la doppia cifra di vantaggio per l’OIimpia che va al primo stop avanti 17-28.

Avvio di secondo quarto di marca varesina, con tanti errori di Mannion, anche se i padroni di casa non ne approfittano in pieno, con un parziale di 2-0 nei primi 2’30”. Non si segna molto, con il parziale che a metà quarto è di 7-4 per Varese, ma poi arriva un miniparziale di 5-0 per l’Olimpia che scappa sul +13. Non migliorano le cose per i padroni di casa, con Milano che tocca il +18 in questo quarto e va al riposo avanti 32-50.

Piccolo parziale per Varese a inizio ripresa, con Milano che di nuovo perde un paio di palloni di troppo con un Lorenzo Brown che gioca in maniera troppo sufficiente, ma nonostante ciò Olimpia che resta tranquillamente in doppia cifra di vantaggio. Due triple di Shields valgono il +19 per Milano e quando i ragazzi di Messina non perdono palla dominano sul parquet. Così allunga ancora l’EA7 Emporio Armani Milano e va al riposo sul 52-74.

Ultimo quarto che si apre con un canestro di Brooks in un quarto periodo che rischia di essere utile solo per le statistiche. Messina che può dare più spazio agli italiani e alla panchina, con buone sensazioni per Tonut e Ricci. Si arriva così alla sirena, con Milano che si impone 61-94. Top scorer del match Armoni Brooks, con 20 punti, e per l’Olimpia in doppia cifra anche Brown (13), Ellis (12) e Bolmaro (11), mentre per Varese non bastano i 16 punti di Nkamhoua e in doppia cifra anche Librizzi (13), Moore (12) e Freeman (11).