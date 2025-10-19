Basket: Milano passa a Sassari nel finale. Ricci, Booker e Guduric salvano l’Olimpia

L’Olimpia Milano riesce a passare al PalaSerradimigni, ma fa grande fatica per battere la Dinamo Sassari. Il Banco di Sardegna sogna fin quasi alla fine, poi per l’EA7 Emporio Armani arriva Marko Guduric a siglare il successo nel mezzogiorno della terza giornata di Serie A, ma importanti erano stati prima sia Devin Booker, autore di 19 punti, che Pippo Ricci, a quota 12 (con doppia doppia sfiorata). 14 anche per Armoni Brooks; in casa Dinamo 16 di Desure Buie, 13 di Rashawn Thomas e 12 di Laurynas Beliauskas.

Nelle prime fasi è subito Sassari a farsi sentire, ed è soprattutto Marshall a far disperare Messina (costretto molto rapidamente a un timeout) con due triple che valgono il 10-4. Thomas non è da meno per il 13-8, ma Brooks e Diop riportano in parità Milano. A quel punto Beliauskas diventa però l’uomo del destino: una, due, tre triple e in un amen la Dinamo piazza un parziale di 9-0 che indirizza il quarto d’apertura, sebbene alla fine il punteggio sia di 22-18.

Gli uomini di Bulleri hanno ben poca voglia di fermarsi: le triple entrano sostanzialmente da qualunque mano, sia essa di Beliauskas, Johnson, Zanelli o Buie, e per l’Olimpia diventa complesso tenere questo ritmo. Ci pensa l’accoppiata Ricci-Booker a far sì che gli ospiti restino in linea di galleggiamento in un momento nel quale la Dinamo ha il 60% abbondante dall’arco. C’è anche Brooks a far parte di quello che è un vero e proprio trio in grado di dare a questo incontro crismi di lotta, però all’intervallo il 42-34 è tutto di una Sassari acclamata dal suo pubblico.

Si riparte con una spinta notevole da parte dell’EA7, che ancor più di Mannion e Bolmaro trova in Booker il trascinatore in qualsiasi modo: sorpasso sul 44-45. Marshall e Buie rimettono in marcia il Banco, ma a questo punto la lotta diventa accesissima. Il tutto anche se le percentuali scendono, sintomo evidente di come siano cambiate le filosofie delle squadre tra una metà di gara e l’altra. Brooks dalla media trova il 49-49, poi ne arrivano quattro in fila di Buie che rimanda sul +4 i padroni di casa. Con due liberi di Dunston, però, si entra negli ultimi 10 minuti sul 55-53.

Vincini, al rientro in campo, infila un gioco da tre punti che fa infuriare Messina, costretto al timeout immediato per tenere alta l’attenzione dei suoi. Non basta: dopo la tripla di Ellis ancora Vincini dalla lunetta e Johnson da tre spediscono la Dinamo sul +7 (63-56). Ricci, però, diventa insieme a Booker un’altra volta l’anima della rimonta milanese, mentre Sassari perde McGlynn per cinque falli. Booker pareggia dalla lunetta, Buie colpisce dall’arco, poi ancora Booker insieme a Flaccadori rimanda Milano avanti. I sorpassi si susseguono, Guduric da tre firma il +2 Olimpia, risponde Thomas, colpisce Ellis ed ancora Guduric con 35″ da giocare colpisce da rimbalzo in attacco per il 72-76 ospite. Buie perde palla praticamente dalla rimessa, Guduric sbaglia dall’arco, Johnson non mette il -1 e di fatto finisce qui.

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-OLIMPIA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72-76

SASSARI – Marshall* 9, Buie* 16, Zanelli 7, Seck ne, Beliauskas* 12, Johnson* 6, Ceron ne, Casu ne, Vincini 5, Thomas* 13, Mezzanotte ne, McGlynn 4. All. Bulleri

MILANO – Mannion 2, Ellis* 9, Booker* 19, Tonut, Bolmaro* 4, Brooks 14, Ricci 12, Flaccadori* 2, Guduric* 7, Diop 5, Totè ne, Dunston 2. All. Messina