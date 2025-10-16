Basket: Luca Vildoza arrestato a Bologna assieme alla moglie

Neanche il tempo di festeggiare la vittoria sull’AS Monaco in Eurolega che per la Virtus Bologna arriva una notizia ben oltre i limiti dell’incredibile: Luca Vildoza, il play argentino della squadra bianconera, è stato arrestato nella notte assieme alla moglie e pallavolista Milica. L’accusa è di aggressione nei confronti di un equipaggio della Croce Rossa.

Questi i fatti riportati dal Resto del Carlino: nella notte, in via Calori, proprio vicino al PalaDozza, un’ambulanza si è fermata per digitare l’indirizzo di un intervento. A quel punto sarebbe sopraggiunto Vildoza, che avrebbe lampeggiato verso la citata ambulanza e insultato il personale. Su viale Silvani il secondo incontro tra i coinvolti, con il mezzo di soccorso a lampeggianti e sirene accese.

L’argentino avrebbe ostacolato deliberatamente l’ambulanza, fino a richiesta di spiegazioni del personale sanitario per tale atteggiamento. Dopo le accuse di aver “giocato col telefono”, Vildoza avrebbe preso per il collo un’operatrice. Di lì la baruffa, con i colleghi dell’operatrice a separare i coinvolti e Milica Vildoza ad azzuffarsi ulteriormente con la sanitaria tirandole, secondo la ricostruzione, i capelli.

A notare il tutto un mezzo dei Carabinieri; sono poi sopraggiunti dirigenti Virtus e polizia. Il giocatore e la moglie sono stati arrestati e portati in Questura con l’accusa di lesioni a personale sanitario. L’operatrice sanitaria si è recata in pronto soccorso, ed è poi stata dimessa dopo gli accertamenti. Rimane ora da capire quale sarà la reazione della società nei confronti di quanto compiuto dal suo tesserato.