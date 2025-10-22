Basket, l’Olimpia Milano sfida il Valencia per trovare continuità in Eurolega

Si disputa questa settimana la sesta giornata dell’Eurolega di basket e torna all’Unipol Forum di Assago l’EA7 Emporio Armani Milano, che domani sera sfiderà il Valencia in una sfida fondamentale per trovare sicurezza e continuità in un avvio di stagione ricco di alti e bassi.

Le due formazioni sono appaiate a quota 2 vittorie e tre sconfitte, ma se la squadra di Ettore Messina è reduce dalla bella vittoria ottenuta in casa dello Zalgiris Kaunas, mentre gli spagnoli dopo due successi hanno ottenuto tre sconfitte consecutive che hanno aperto una crisi nella squadra guidata da Pedro Martinez.

Milano è ancora in emergenza infortuni, con le ormai lunghe assenze di Josh Nebo e Vlatko Cancar (che proprio oggi ha annunciato la rescissione del contratto), cui si aggiungono quelle di Lorenzo Brown e Zach LeDay. Potrebbe esordire già il neo arrivato Nate Sistina (in arrivo proprio da Valencia), mentre Messina spera che continui il buon momento di un ritrovato Guduric per conquistare il secondo successo consecutivo in Europa e il terzo considerando anche il campionato.

Le certezze di inizio stagione sono Leandro Bolmaro, Devin Booker e Pippo Ricci, con Quinn Ellis in crescita, Bryant Dunston a dare sostanza, mentre vive tra alti e bassi Shavon Shields, con resto del roster un po’ ai margini delle rotazioni. Nel Valencia attenzione all’azzurro Darius Thompson, ma anche a Nate Reuvers, Brancou Badio e Sergio De Larrea.