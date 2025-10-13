Basket, l’Olimpia Milano in casa del Bayern per ritrovare il successo in Eurolega

Quarto turno di Eurolega e trasferta difficile per l’EA7 Emporio Armani Milano che martedì sera, con palla a due alle 20.30 al Sap Garden, affronterà il Bayern Monaco. E dopo due ko di misura – e non senza polemiche – per i ragazzi di Ettore Messina l’obiettivo è ritrovare il successo in Europa, anche se dovrà farlo in emergenza infortuni.

L’Olimpia, infatti, arriverà in Germania senza Josh Nebo, Zach LeDay, Vlatko Cancar e Leonardo Totè. A pesare, soprattutto, le assenze di Nebo e LeDay, che saranno da rivalutare tra un paio di settimane, e che sin qui sono stati fondamentali quando in campo. Servirà, dunque, uno sforzo extra per ovviare alle loro assenze, con Ricci, Dunston e – soprattutto – Booker che avranno in minutaggio importante domani sera e giovedì con la Zalgris.

L’avvio di stagione di Eurolega non è stato facile neanche per il Bayern Monaco, che ha anch’esso uno score di 1 successo e 2 ko, battendo anch’essa solo la Stella Rossa sin qui, ma subendo due sconfitte ben più nette di quelle di Milano. Diversi i giocatori da tenere d’occhio, però, tra i tedeschi: da Andreas Obst, che ha segnato 15,3 punti di media in tre partite, a Xavier Rathan-Mayes, 11,7 punti e 3,7 assist, passando per Isiaha Mike, anch’egli con 11,7 punti, ma attenzione anche a Stefan Jovic e la sua capacità di liberare i compagni.

Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato ed Eurolega l’Olimpia Milano è tornata al successo sabato contro Varese. Una vittoria netta, senza discussioni, dove Messina ha potuto gestire il minutaggio di molti giocatori, mentre ha avuto risposte importanti dalla panchina, così come da un Quinn Ellis sempre più convincente. Ora, però, serve un salto di qualità anche in Europa, sperando magari anche in un arbitraggio di livello.