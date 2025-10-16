Basket, la Virtus Bologna sfida l’ASVEL Villeurbanne in Eurolega: si va in cerca del bis dopo la vittoria contro il Monaco

Secondo impegno in Eurolega per la Virtus Bologna nella settimana del doppio turno, con i bolognesi che volano a Lione (Francia) per affrontare l’ASVEL Villeurbanne domani sera – palla a due alle ore 20:00 all’Astroballe – per la quinta giornata della regular season 2025-2026.

Le V-nere ripartono dal successo convincente seppur sofferto soprattutto nel finale contro l’AS Monaco (77-73) in un PalaDozza completamente esaurito, con un record aggiornato di 2-2 dopo quattro turni disputati. Carsen Edwards ancora MVP con i suoi 24 punti, al pari di un Saliou Niang in grande spolvero nel quarto conclusivo che ha messo a referto 10 punti. Buona la prova anche di Alessandro Pajola sempre pronto a farsi sentire sia in attacco che in difesa, mentre Luca Vildoza ha infilato un paio di triple che hanno dato il là alla prima fuga bianconera nel terzo quarto (+13). Sotto le plance Adam Smailagic e ‘Momo’ Diouf proveranno a far valere il fisico, con Daniel Hackett e Brandon Taylor ad alternarsi in cabina di regia.

Situazione diversa in casa ASVEL, con i francesi allenati da Pierric Poupet – nel cui staff troviamo anche Edoardo Casalone, ex assistente di Gianmarco Pozzecco in Nazionale – che hanno all’attivo una sola vittoria (contro il Baskonia per 103-95 alla seconda giornata) a fronte di tre sconfitte, l’ultima martedì sera all’OAKA contro il Panathinaikos Atene (91-85). La stella del Villeurbanne di Tony Parker rimane ancora Nando De Colo, playmaker transalpino con una lunga esperienza in Europa ma anche in NBA, coadiuvato dalla guardia americana David Lighty transitato anche dalla Serie A con la maglia della Dolomiti Energia Trentino e della Dinamo Sassari. Ad armare il braccio dal perimetro anche l’altro francese Edwin Jackson, con Bodian Massa a controllare il pitturato.