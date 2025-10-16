Basket: la Virtus Bologna si esprime con una nota sul caso Vildoza

Ci si attendeva una risposta della Virtus Bologna sul caso Luca Vildoza e così è stato. La squadra bolognese, con un comunicato di pochi minuti fa, ha voluto chiarire la situazione che nelle ultime ore ha focalizzato l’attenzione sul suo tesserato, arrestato, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, per aver aggredito con la moglie il personale sanitario nelle strade di Bologna.

Nella mattinata doveva perciò svolgersi il processo per direttissima, dopo che Vildoza e la moglie avevano trascorso la notte ai domiciliari. Gli ultimi aggiornamenti però, testimoniano della rinuncia del Pubblico Ministero al processo e della seguente liberazione dell’argentino, che si è aggregato alla squadra, impegnata venerdì nella trasferta di Lione. Di seguito, si riporta la nota della Virtus Pallacanestro Bologna S.p.a che, almeno momentaneamente, placa tutte le polemiche di queste ore.

“Il giocatore e la consorte, lungo il tragitto in auto per rientrare alla propria abitazione dopo la gara casalinga disputata al PalaDozza, ritenendosi vittime di altrui comportamenti illegittimi, hanno avuto un confronto con un operatore sanitario presente su un mezzo della Croce Rossa Italiana che ha richiesto l’intervento di una volante della Polizia, cui è seguita l’identificazione e l’applicazione delle misure di legge nei confronti dell’atleta e della consorte.

Questa mattina è stato notificato alle parti, dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna, un decreto di liberazione immediata, senza limitazioni, a firma del Pubblico Ministero, Dott. Flavio Lazzarini, ritenuta l’insussistenza di qualsivoglia esigenza restrittiva, con rinuncia, da parte dell’Organo requirente, alla celebrazione del rito direttissimo, originariamente previsto per le ore 12.00 odierne.

Attualmente sono in corso approfondite attività investigative per appurare quanto effettivamente accaduto ma, in ragione del decreto assunto nell’immediatezza dal Pubblico Ministero, Virtus Pallacanestro Bologna S.p.a., assistita dall’Avv. Mattia Grassani, esprime estrema fiducia circa l’esito delle indagini difensive in corso di svolgimento che saranno, al più presto, poste al vaglio degli Organi competenti.

Il giocatore, quindi, è in procinto di partire regolarmente con il resto della prima squadra per la trasferta di Eurolega a Lione”.