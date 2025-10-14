Basket, la Virtus Bologna sfida Monaco per tornare al successo in Eurolega

Dopo la vittoria contro il Real Madrid nella gara di apertura, la Virtus Bologna ha rimediato le prime due sconfitte del suo percorso nell‘Eurolega 2025-2026. Le V-Nere hanno infatti prima ceduto il passo al Valencia e successivamente sono stati battuti anche dal Paris Basketball, concludendo le prime due trasferte europee senza successi.

Questa settimana la massima competizione europea propone il secondo doppio turno settimanale della stagione, con la squadra bolognese che affronterà prima l’AS Monaco in casa e poi sarà impegnata in trasferta contro Lyon-Villeurbanne. L’obiettivo è quello di tornare a vincere, risalendo la classifica che ora vede le V-Nere in diciassettesima posizione.

Mercoledì, come detto, la compagine italiana ospiterà al Paladozza l’AS Monaco, in un match tutt’altro che semplice. Di fronte alla Virtus ci sarà infatti una delle migliori squadre della competizione, reduce dalla vittoria sul campo dell’Olimpia Milano giovedì scorso. La compagine monegasca vanta un roaster di primissimo livello, nel quale la punta di diamante è Mike James.

Oltre allo statunitense, figurano anche l’esperto Nikola Mirotic ed il centro Daniel Thais, campione d’Europa con la Germania. Le V-Nere dovranno fare attenzione all’esplosività degli avversari, pericolosi soprattutto negli uno contro uno. I bianconeri dovranno perciò affidarsi al loro migliore realizzatore Carsen Edwards e reggere in difesa con gli aiuti di Niang e Smailagic. In conclusione, serve la migliore Virtus Bologna per battere Monaco e conquistare la seconda vittoria in Eurolega.