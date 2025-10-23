Basket, la Virtus Bologna ospita il Panathinaikos Atene in Eurolega per allungare la striscia positiva

La Virtus Bologna torna nuovamente in campo in Eurolega, con i bianconeri che domani sera – palla a due alle ore 20:00 – attendono al PalaDozza il temibile Panathinaikos Atene di Ergin Ataman per la sesta giornata della regular season 2025-2026.

Le V-nere si presentano all’incontro forti di due successi importanti e convincenti contro AS Monaco (74-68) e ASVEL Villeurbanne (83-90) della settimana scorsa che hanno portato il bilancio a 3-2 dopo cinque turni disputati. Decisivo soprattutto Carsen Edwards, che dopo i 24 punti messi a segno contro i monegaschi vice-campioni d’Europa uscenti ha piazzato ben 36 punti nel blitz esterno in Francia contro l’ASVEL aggiornando il record di punti segnati da un giocatore della Virtus in Eurolega (il precedente era di Tornike Shengelia con 35 punti). Ottimo anche l’impatto di Alessandro Pajola (14 punti) e di Alen Smailagic (13), con Matt Morgan pronto a dare man forte nei momenti chiave della partita insieme a Karim Jallow.

Il Panathinaikos Atene di coach Ergin Ataman – campione in Eurolega due volte con l’Efes Istanbul e una volta con gli ellenici oltre ad essere medaglia d’argento ad EuroBasket 2025 – si presenta in Emilia forte del primo posto in classifica grazie a quattro vittorie a fronte di un solo ko maturato nella seconda giornata contro il Barcellona (96-103), con l’allenatore ex Fortitudo Bologna che può contare su un roster di tutto rispetto guidato da Juancho Hernangomez e dalla coppia turca composta da Cedi Osman (29 punti nell’ultimo successo contro l’Efes) e Omer Yurtseven, insieme al veterano Kostas Sloukas sempre efficace forte della sua grande esperienza. Da tenere sotto stretta osservazione anche il fuoriclasse Kendrick Nunn, con il neo-acquisto T.J. Shorts che sta cercando pian piano di entrare nelle rotazioni di Ataman dopo essersi messo in mostra lo scorso anno al Paris Basketball.