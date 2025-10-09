Basket, la Virtus Bologna incassa a Parigi la seconda sconfitta stagionale in Eurolega

Dopo la vittoria casalinga all’esordio con il Real Madrid e la battuta d’arresto in quel di Valencia nel doppio turno della scorsa settimana, arriva la seconda sconfitta consecutiva in trasferta per la Virtus Bologna nel terzo turno della regular season dell’Eurolega 2025-2026 di basket maschile. I bianconeri hanno avuto la peggio contro Paris Basketball, rivelazione indiscussa dell’ultima stagione, cedendo abbastanza nettamente con il punteggio di 90-79 pagando a caro prezzo le 26 palle perse accumulate sul parquet della ‘Porte de La Chapelle Arena’.

Ritmi altissimi fin da subito nella capitale francese, con le Vu Nere che trovano però la forza di rimanere in scia reagendo bene alle prime folate dei parigini e chiudendo in parità il quarto iniziale sul 24-24. Il match si decide sostanzialmente all’inizio del secondo periodo con l’11-0 di parziale firmato dalla squadra di coach Francesco Tabellini, che arriva all’intervallo lungo sul 49-40.

Nel terzo quarto Paris mantiene stabilmente il suo vantaggio in doppia cifra e respinge ogni tentativo di rimonta da parte degli emiliani, che vanno all’ultima pausa sotto 72-60 e toccano poi il -9 in avvio di quarto periodo, subendo però successivamente la fuga definitiva dei francesi e avvicinandosi solamente nel finale da -18 a -11 per il 90-79 conclusivo.

MVP uno scatenato Nadir Hifi da 20 punti, 6 assist e 4 palle rubate, ma tra le fila di Paris Basketball vanno in doppia cifra anche altri tre giocatori (M’baye 12, Hommes 11 e Willis 10 punti). Il top scorer assoluto del match è però il virtussino Matt Morgan con 21 punti, mentre gli unici altri bianconeri in doppia cifra sono Carsen Edwards con 11 (ma 1/7 dall’arco) e Saliou Niang con 10 punti e 8 rimbalzi in 21 minuti.