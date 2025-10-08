Basket
Basket, la Virtus Bologna fa visita al Paris in Eurolega. Serve il pronto riscatto dopo il ko di Valencia
Archiviata la prima settimana con già un doppio turno, la Virtus Bologna torna in campo in Eurolega domani sera con una seconda trasferta consecutiva per affrontare il Paris Basketball – con inizio del match previsto alle ore 20:45 all’Adidas Arena – per la terza giornata della regular season 2025-2026.
Le V-nere hanno iniziato col piede giusto la campagna europea con un successo convincente al PalaDozza di Bologna contro il Real Madrid dell’ex coach Sergio Scariolo (74-68) dove si è messo in mostra il talento azzurro Saliou Niang con 12 punti, a cui ha fatto però seguito una sconfitta esterna contro il Valencia (103-94) nella nuovissima Roig Arena inaugurata proprio per quel match dove i 24 punti di Matt Morgan e i 15 equamente divisi tra Carsen Edwards e Derrick Alston Jr. non sono bastati ad evitare il ko. Coach Dusko Ivanovic proverà a sfruttare ancora l’esplosività di Saliou Niang e la fisicità di Alan Smailagic oltre all’estro di Edwards, con Alessandro Pajola e Daniel Hackett a dettare i ritmi di gioco mostrando i muscoli nel caso ci fosse bisogno.
Anche il Paris Basketball ha lo stesso record della Virtus, con i parigini che dopo la battuta d’arresto all’esordio contro i campioni in carica del Fenerbahce Istanbul (96-77) hanno piegato la resistenza del Maccabi Tel Aviv (94-101) sul campo neutro dell’Aleksandr Nikolic Hall di Belgrado (Serbia). La squadra transalpina quest’anno è guidata da un coach italiano ovvero Francesco Tabellini, formatosi come allenatore nelle giovanili proprio della Virtus Bologna prima di spostarsi all’Universo Treviso come assistente di Stefano Pillastrini – Tabellini ha preso il posto di Tiago Splitter, brasiliano che da giocatore ha vinto un titolo NBA nel 2014 con i San Antonio Spurs insieme a Marco Belinelli. Salutato il fuoriclasse TJ Shorts, che ha firmato per il Panathinaikos Atene, l’attacco parigino passa attraverso i punti pesanti di Nadir Hifi e la verve offensiva della guardia statunitense Justin Robinson oltre al francese Yakuba Ouattara.