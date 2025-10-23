Basket femminile, Venezia battuta in trasferta dal Landes in Eurolega

È arrivata la prima sconfitta stagionale dell’Umana Reyer Venezia nell’Eurolega femminile 2025-2026: la squadra italiana è stata battuta in trasferta dal Landes, che si è imposto per 63-57 al termine di un match deciso nel quarto finale. La Reyer, dopo un primo tempo sottotono, è rientrata in partita nella ripresa ma le francesi hanno gestito meglio i momenti decisivi, soprattutto negli ultimi 10′. Non bastano alle venete i 24 punti equamente divisi tra Francesca Pasa e Joyner Holmes.

Le francesi partono forte con un 4-0 iniziale prima che Cubaj in lunetta dimezzi lo svantaggio. La tripla di Massey porta Landes sul +5 momentaneo ma la Reyer si riavvicina con Holmes e Mavunga (-1). Tanti errori da entrambe le compagine ma Musa con il layup ridà 5 lunghezze di vantaggio alle transalpine. Negli ultimi minuti Venezia ci prova ma fallisce più volte l’appuntamento con il canestro. Dopo 10′ il parziale recita 15-10 per Landes.

Nel secondo quarto le squadre si sbloccano, Pan e Pasa riportano le venete sul -1 ma le francesi siglano due triple di fila per il +7. Venezia fatica in attacco ma resta a contatto con Dojkic (-5). Le transalpine sfruttano la lunetta ma la tripla di Holmes porta la Reyer al nuovo -6. Nel finale, ai liberi di Musa risponde il terzo tempo di Charles. A fine primo tempo è 31-25 per Landes.

La ripresa parte con la tripla di Fassina che sigla il -3 ma Ewodo risponde subito per il +5. Dopo un digiuno di quasi due minuti Venezia torna a segnare con la tripla di Charles e poi con Pasa trova addirittura il pareggio a quota 35. Le difese lavorano bene, il punteggio e basso e le francesi tornano davanti con Bussiere. La Reyer si affida di nuovo a Pasa per il pareggio ed il sorpasso. Cubaj trova la tripla del +3 e Wojta accorcia per Landes. Alla fine del terzo quarto Venezia è avanti 43-44.

Nel quarto finale Droguet firma il pareggio a quota 45 e le transalpine passano avanti con Wojta e Massey (+4). La Reyer non molla e con la tripla di Santucci ed il canestro di Charles sigla il 50 pari. Nel migliore momento delle venete Landes infila un parziale di 6-0 che taglia le gambe alla compagine italiana. Charles realizza i liberi del -4 ma Lacan riporta le francesi sul +6 a 2′ dalla fine. Venezia torna a segnare dal campo con Holmes, Droguet segna solo un libero e la tripla di Holmes riporta a –2 la Reyer a 14″ dalla sirena. Nel momento decisivo Droguet fa nuovamente 1/2 ma Musa raccoglie il rimbalzo e sigla i punti decisivi. Punteggio finale di 63-57 per Landes e prima sconfitta in Eurolega per l’Umana Reyer Venezia.