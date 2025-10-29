Basket, la Reyer Venezia torna in vincere in EuroCup, battuta Slask Wraclow

Torna alla vittoria nella EuroCup 2025-2026 l’Umana Reyer Venezia. La squadra veneta è riuscita a sconfiggere in trasferta i polacchi dello Slask Wroclow, al termine di un match terminato con il punteggio di 92-104. Seconda vittoria stagionale europea per la Reyer, che ha sfruttato un ultimo quarto perfetto, con Denzel Valentine trascinatore e top scorer con 18 punti.

Primi minuti molto equilibrati, Venezia va avanti con la tripla di Bowman ma i polacchi pareggiano con Gray. Bowman realizza i liberi del +3 ma Wroclaw pareggia e sorpassa con le due triple di Kirkwood e Gray (+3). Tessitori riavvicina la Reyer ma gli avversari consolidano il vantaggio con Coleman ed il solito Gray (+7). Horton e Wiltjer portano i veneziani a -4 ma Coleman risponde da tre. Nel finale Venezia si scuote con le due triple di Valentine e Wheatle. A 10′ dal termine il parziale recita 26-26.

Nel secondo quarto i polacchi vanno avanti ma è ancora Valentina a pareggiare dall’arco. La Reyer trova addirittura il sorpasso con Horton ma gli avversari non subiscono e sorpassano con Penava. Wiltjer risponde due volte ai polacchi che continuano ad essere in vantaggio di due punti. Tessitori in lunetta regala il nuovo vantaggio alla compagine italiana dopo minuti di equilibrio. A fine primo tempo è 44-46 per la Reyer.

Nella ripresa la tripla di Wiltjer porta sul +4 i veneti ma i polacchi rimontano e pareggiano con Penava. Venezia risponde subito con Parks ma sono ancora cinque punti consecutivi di Penava a regalare il sorpasso a Wroclaw. Alla tripla di Kirkwood risponde Cole che fissa il 60 pari. L’americano piazza anche la tripla del vantaggio prima che nuovamente Kirkwood pareggiasse. Quest’ultimo mette anche la tripla del vantaggio ma nel finale la Reyer risponde con Nikolic. 77-71 a 10′ dal termine.

Nell’ultimo quarto la tripla di Wheatle riavvicina i veneti che sorpassano con la terza tripla del match di Valentine. Nikolic tiene vivo il parziale di Venezia che allunga ancora con la tripla di Valentine ed il piazzato di Wheatle, ritrovandosi sul +9. I veneti lavorano in maniera ottima in difesa e con il contropiede di Nikolic salgono sul +14. Lo Slask mette a segno 7 punti consecutivi ma Valentine risponde con l’ennesima tripla (+10). I polacchi cercano di riavvicinarsi con i liberi ma vengono ricacciati indietro dal solito inarrestabile Valentine. Venezia punisce dall’arco con Cole e Parks e chiude la partita. Punteggio finale di 92-104 e seconda vittoria in EuroCup.