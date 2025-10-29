Basket, la Dinamo Sassari batte in rimonta i tedeschi del Rasta Vecha nella FIBA Europe Cup

La Dinamo Sassari rispetta il fattore campo in FIBA Europe Cup e batte in rimonta i tedeschi del Rasta Vechta per 105-94 nella terza giornata del girone G. Dopo aver sofferto nel primo tempo gli uomini di Massimo Bulleri sono usciti alla distanza nella ripresa, mettendo la freccia nel quarto conclusivo senza concedere possibilità agli avversari di rientrare per il secondo successo in Europa a fronte di un solo ko.

Desure Buie protagonista con i suoi 23 punti insieme a Rashawn Thomas autore di una doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi, con 18 punti di Carlos Marshall e Nathan Johnson – 12 punti di Nicholas McGlynn, con l’ex Tortona Tommy Kuhse top scorer degli ospiti con 21 punti ma non sono bastati a ribaltare il risultato.

Partita subito scoppiettante, con Buie e Verge già a bersaglio dall’arco (6-6). Kuhse e Herkenhoff danno un primo allungo per il Rasta Vechta (8-12), con Buie e Andrea Mezzanotte che tengono la Dinamo in scia (15-20). Appoggio di Ferner e un libero di Brown per il massimo vantaggio ospite (17-23), con un layup di Verge e la bomba di Alessandro Zanelli che chiudono il primo quarto sul punteggio di 20-25.

Nella seconda frazione il Rasta Vechta piazza un mini-parziale di 4-0 (20-29), con Alessandro Zanelli ancora a segno da tre (23-29). Rashawn Thomas fa 1/2 in lunetta (26-32), con Tommy Kuhse che spara la tripla che vale il vantaggio in doppia cifra (26-37) e costringe coach Bulleri a chiamare subito time-out. Sassari esce bene dal minuto di sospensione e rosicchia qualche punto (32-40), ma i tedeschi ribattono colpo su colpo e vanno a +14 (33-47). Un piazzato di Mezzanotte e un libero di Kuhse valgono il 39-53 con cui si va negli spogliatoi per l’intervallo lungo.

Nella ripresa la Dinamo entra con tutt’altro piglio e soprattutto alza notevolmente la percentuale realizzativa dall’arco: tre triple consecutive di Desure Buie e Nathan Johnson fanno saltare il pubblico del PalaSerradimigni e riaprono la sfida (53-57), con McGlynn e Marshall che non mollano (57-60). Van Slooten dà ossigeno al Rasta Vechta (57-63), con Tevin Brown micidiale da tre per il +9 (62-71): altro time-out Sassari, con i padroni di casa che ritrovano fluidità in attacco e tornano a -4 (69-73). Un sottomano di Nathan Johnson fissa il punteggio sul 71-74 dopo 30’ di gioco.

Nel quarto conclusivo la Dinamo completa l’opera di sorpasso con Nathan Johnson (75-74), con il Vechta che replica prontamente con un contro-parziale di 6-0 (75-81). Uno-due di Carlos Marshall per il -2 (79-81), con il numero due che si mette nuovamente in mostra piazzando il break per il contro-sorpasso (86-81) quando si entra nei 5’ conclusivi. Verge e Kuhse provano a scuotere i tedeschi (88-86), ma Sassari ribatte con i liberi di Buie e la bomba di Marshall (93-86). Il Rasta accusa il colpo del ko, con la Dinamo che sfonda anche quota cento punti grazie alla tripla di Buie (101-92). Kuhse dal pitturato e Rashawn Thomas con il layup chiudono il match col punteggio finale di 105-94 con cui la Dinamo Sassari esulta di fronte al pubblico di casa per il secondo successo stagionale in FIBA Europe Cup.