Basket, in Serie A vincono Trento, Reggio Emilia e Trapani

Nel pomeriggio si sono disputati tre match della terza giornata della Serie a di basket. Un pomeriggio che non ha dato scosse clamorose alla classifica, con le vittorie di Trento, Reggio Emilia e Trapani, che hanno così rispettato i pronostici della vigilia.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – BERTRAM DERTHONA TORTONA 89-75

Buona vittoria della Dolomiti Energia Trento che supera la Bertram Detthona Tortona al termine di una partita sempre guidata dai padroni di casa. Serve un terzo quarto chiuso con un parziale di 25-17 a mettere la parola fine, ma fin dal primo parziale i trentini hanno imposto un ritmo cui Tortona ha faticato a rispondere. Nel secondo parziale gli ospiti hanno saputo richiudere parzialmente il gap, ma nella ripresa Trento è scappata via con i 19 punti di DJ Steward e DeVante’ Jones, mentre a Tortona non bastano i 19 punti di Christian Vital.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – OPENJOBMETIS VARESE 103-79

Vittoria netta anche per la Unahotels Reggio Emilia, Chen contro l’Openjobmetis Varese scappa subito via, si fa rimontare parzialmente alla fine del primo quarto, ma poi allunga sempre più, erodendo inesoribilmenre la difesa dei lombardi, con le due squadra che vanno al riposo sul 56-44. E non cambia musica nella ripresa, con Reggio Emilio che gestisce e si impone, anche grazie ai 19 punti di Jaylen Barford, mentre per Varese non bastano i 19 punti di Olivier Nkamhoua e Matteo Librizzi.

ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ – TRAPANI SHARK 63-81

Prova a lottare Cantù, ma contro Trapani è una sfida durissima per i lombardi, che poco alla volta vedono gli avversari scappare via, punto dopo punto, fino a essere irraggiungibili. Se il primo quarto è giocato sulle ali dell’equilibrio, con Trapani avanti 17-19, già nel secondo parziale i siciliani allungano lentamente, seppur senza chiudere i giochi e andando al riposo sul 37-44. E, come nel primo tempo, anche nella ripresa Trapani non stappa, ma come un passista allunga poco alla volta e Cantù può solo limitare il parziale in un match dove spiccano i 18 punti di Paul Eboua, ma anche per Cantù i 14 di Basile e i 15 di Bortolani.