Basket, in EuroCup Trento espugna Atene e batte il Panionios

Quinto turno di EuroCup in programma questa settimana e al National Athletic Center Makis Liougas di Atene si è concluso da poco il match tra i greci del Panionios e la Dolomiti Energia Trentino. Una sfida già quasi da dentro o fuori per due formazioni che arrivavano all’appuntamento con una sola vittoria all’attivo. Ecco come è andata.

Primo quarto che vive sul filo dell’equilibrio, con il Panionios che prova un allungo poco prima della metà del periodo, toccando il +8 e con Trento che fatica tantissimo in attacco, ma poi gli ospiti rispondono con Niang e Hassan, tornano in partita e lottano punto a punto per andare al primo stop con i greci avanti 19-17.

Non cambia la musica a inizio secondo quarto, con la squadra di Atene che fa da lepre, ma non scappa via con Trento che resta sempre in scia. Eppure la formazione allenata da Massimo Cancellieri non riesce mai a richiudere definitivamente il gap, nonostante le buone prestazioni di Jones, Niang e Bayehe, e nel finale del primo tempo il Panionios dà un nuovo strappo e va al riposo avanti 42-35.

Prova a scappare via il Panionios Atene a inizio ripresa e per la prima volta la formazione di casa tocca la doppia cifra di vantaggio dopo 23’ di gioco. Prova a restare in partita Trento con una tripla di Jogela, con gli ospiti che recuperano fino al -5 poco dopo metà terzo quarto. Ma è solo una fiammata, perché i greci riaccelerano, si blocca in attacco la squadra trentina e un parziale di 8-0 fa volare via il Panionios di nuovo in doppia cifra. Limita i danni Trento e si va all’ultimo stop con Atene avanti 72-63.

Un parziale di 10-3 di Trento, però, rimette tutto in discussione dopo tre minuti dell’ultimo quarto, con Steward e Jogela protagonisti della rimonta. Un’altra tripla di Jogela vale il -1, ma risponde subito la squadra di Atene. Si lotta punto a punto ora e a 2’48” dalla fine il canestro di Mawugbe vale il primo vantaggio Trento. Pareggia Atene, una giocata da tre punti di Jones riporta avanti Trento a 15” dalla fine e Trento vince 87-91 in rimonta con 20 punti di Jones, 18 di Steward e 16 di Jogela per la Dolomiti Energia.