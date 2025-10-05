Basket femminile, vincono Campobasso e Sesto San Giovanni in Serie A1

Si è conclusa la prima giornata del massimo campionato italiano femminile di basket e dopo i successi di Sassari, Venezia e Schio ieri oggi in campo sono scese Brescia-Campobasso e Sesto San Giovanni-Tortona. E a imporsi oggi sono state Campobasso e Sesto San Giovanni, ma al termine di due match ben diversi.

BRIXIA BRESCIA – LA MOLISANA CAMPOBASSO 37-87

Match senza storia a Brescia, dove La Molisana Campobasso mette l’acceleratore fin dalla palla a due e guidata da Gray e Morrison vola via chiudendo già il primo quarto nettamente in vantaggio sul 9-23. Molisane che, così, possono già gestire il vantaggio e nei secondi dieci minuti concedono pochissimo alle avversarie e vanno al riposo avanti 19-41. Secondo tempo che serve solo per le statistiche e Campobasso che alla fine si impone per 37-87, con 18 punti di Gray, 15 di Miccoli e 14 di Madera.

TOP SCORER

Brescia: Winkowska 12, Togliani e Velichova 10

Campobasso: Gray 18, Miccoli 15, Madera 14

GEAS SESTO SAN GIOVANNI – AUTOSPED G BCC DERTHONA TORTONA 65-56

Ben più equilibrata la partita di Sesto San Giovanni, dove è Tortona a ricoprire il ruolo della lepre, ma padrone di casa che restano costantemente in scia, andando al primo stop in svantaggio per 18-22. Secondo quarto da percentuali bassissime e si va al riposo sul 31-33. A inizio ripresa prova lo strappo la Geas, ma nonostante i pochi punti resta in scia Tortona e va all’ultimo stop sul -2. Ancora uno strappo di Sesto San Giovanni a inizio ultimo periodo ed è quello decisivo, con Tortona che non risponde e Geas che si impone 65-56, con 17 punti di Moore, 16 di Attura e 14 di Scott.

TOP SCORER

Sesto San Giovanni: Moore 17, Attura 16, Scott 14

Tortona: Dotto 9, Munaiyi-Akpanah, Conte e Melchiori 8