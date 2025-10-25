Basket femminile: tutto facile per Schio nella quarta di Serie A1

Sono in 1500 ad applaudire il debutto in Serie A1 tra le mura amiche del Famila Schio. E la squadra di Victor Lapena non delude, dato che è fin troppo netto il divario tra la squadra Campione d’Italia e il Brixia Basket, sconfitto per 89-39. Il tutto nel giorno in cui debutta, per questa stagione, Kitija Laksa, alla sua prima dopo l’esperienza WNBA con le Phoenix Mercury (che hanno perso la finale).

Se match esiste, lo fa più che altro nel primo quarto, quando l’accoppiata Tagliamento (tornata nei giorni scorsi)-Togliani tiene sul 6-6 il Famila e poi la stessa Togliani, con 3’26” da giocare, dalla lunetta trova il 10-11. Poi arrivano Keys, Badiane e Verona a mettere sigilli vari, tra cui la tripla della play col numero 8 per il 24-14. L’ultimo sussulto bresciano è con la tripla di Tagliamento, poi Schio se ne va e non si fa più riprendere, andando fino al 49-21 a metà gara.

L’attacco del Famila gira benissimo, e c’è anche a questo punto la possibilità sia di far ruotare la squadra che di lasciare, per una volta, Zandalasini completamente a riposo (nulla di serio). Il divario aumenta fino a raggiungere i 50 punti, quelli del finale che dice 89-39 e fa capire che ci sono un paio di categorie abbondanti di differenza tra le due formazioni.

FAMILA WUBER SCHIO-RMB BRIXIA BASKET 89-39

SCHIO – Sottana 5, C. Zanardi* 4, Verona 12, Conde* 5, Steinberga* 9, Panzera 5, Andrè 13, Zandalasini ne, Badiane 18, Keys 7, Laksa* 11. All. Lapena

BRIXIA – Sabatino ne, Togliani* 6, Velichova 5, Tagliamento* 12, Aghilarre* 2, Delboni da Silva, Crippa, Scalvini, Frustaci* 4, Richard 3, Bongiorno, Winkowska* 7. All. S. Zanardi