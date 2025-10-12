Basket
Basket femminile, successi esterni per Venezia, Schio e Buoni in Serie A1. Vittoria casalinga per Roseto
Si manda in archivio anche la seconda giornata della regular season 2025-2026 della Serie A1 di basket femminile, con quattro partite disputate quest’oggi e completate da pochi minuti: andiamo a riepilogare brevemente come sono andate le sfide di questa domenica 12 ottobre.
O.ME.P.S BATTIPAGLIA-LOGIMAN BRONI 63-78
La Logiman Broni espugna Battipaglia (Salerno) battendo l’O.ME.P.S. col punteggio di 63-78. Le lombarde partono subito bene con un +5 (17-22), allungando poi il parziale nel secondo quarto fino al +10 con cui si va negli spogliatoi (28-38). Nella ripresa Battipaglia accenna una timida reazione ma le ospiti ribattono prontamente aumentando il margine fino al +16 alla terza sirena (44-60). Con la vittoria oramai in tasca Broni si permette di amministrare il vantaggio, mentre Battipaglia prova a limitare i danni per il 63-78 con cui cede di fronte al pubblico di casa.
TOP SCORER
Battipaglia: Peoples 15, Fokke 11, Baldassarre 10
Broni: Cornelius 18, Hayes 17, Archer 15
LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-UMANA REYER VENEZIA 79-84
Colpo esterno anche per l’Umana Reyer Venezia a domicilio contro La Molisana Magnolia Campobasso per 79-84. Partita in perfetta parità alla prima sirena (18-18), con le oro-granata che aumentano l’intensità nella seconda frazione piazzano un break di 10-0 prima dell’intervallo lungo (36-46). Nella ripresa La Molisana ritrova fluidità in attacco e accorcia fino al -5 dopo 30’ di gioco (58-63), con la Reyer che risponde nel quarto conclusivo piazzando la volata decisiva per il 79-84 con cui fa saltare il fattore campo.
TOP SCORER
Campobasso: Simon 19, Makurat 14, Meldere 12
Venezia: Cubaj 20, Dojkic 17, Holmes 13
ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI-FAMILA WUBER SCHIO 58-77
La Famila Wuber Schio si aggiudica il derby veneto contro l’Alama San Martino di Lupari per 58-77. Le patavine provano a mettere in difficoltà le campionesse d’Italia in carica (22-29), ma le vicentine alzano i giri del proprio motore nel secondo quarto e si portano già a +15 (32-47). L’Alama accusa nettamente il colpo al rientro dagli spogliatoi e non riesce ad avvicinarsi per impensierire le avversarie (41-58), con Schio che può giocare con il cronometro nel quarto conclusivo fino al 58-77 finale che vale la seconda vittoria stagionale in campionato.
TOP SCORER
San Martino: Hobbes e Scott 13, D’Alie 10
Schio: Shephard 23, Verona 10, Mestdagh 9
PEOPLE STRATEGY PANTHERS ROSETO- GEAS SESTO SAN GIOVANNI 71-64
La People Strategy Panthers Roseto trova la prima vittoria di questa Serie A1 contro la Geas Sesto San Giovanni per 71-64. Le abruzzesi provano ad imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute (23-19), conservando poi cinque lunghezze di vantaggio alla seconda sirena (37-32). La Geas cerca di reagire nella ripresa riuscendo anche a pareggiare i conti, ma le Panthers replicano colpo su colpo e si trovano avanti di otto punti al terzo stop (60-52). Sesto San Giovanni tenta il tutto per tutto nella frazione conclusiva accorciando anche a -2 (62-60), ma Roseto non si scompone e mantiene i nervi saldi fino al 71-64 con cui esulta per il primo successo stagionale da neo-promossa.
TOP SCORER
Roseto: Usti 20, Moroni 16, Brcaninovic 12
Sesto San Giovanni: Scott 30, Conti 20, Trucco 7