Basket femminile, Schio perde in rimonta in casa del Galatasaray in Eurolega

Esordio amaro per Schio in Eurolega, con la formazione veneta che esce sconfitta dal parquet del Galatasaray al termine di un match quasi sempre guidato da Sottana e compagne, che però nel finale cedono. Non bastano a Schio cinque giocatrici in doppia cifra

Parte forte Schio, che guidata dai punti di Conde va velocemente sul 4-13 in meno di 5 minuti di gioco. Una tripla di Badiane vale la doppia cifra di vantaggio, ma è Oblak a provare a riportare il Galatasaray in partita, ricucendo fino al -5. Fatica Schio a ritrovare la via del canestro, perde malamente un paio di palloni e così le turche limitano al massimo i danni e vanno al primo stop sotto per 17-20.

E la rimonta turca si chiude a inizio secondo quarto, quando la tripla di Erdogan vale il 20-20, ma Steinberga e Verona rilanciano Schio, che però ora fatica a trovare la fuga. Dopo 3’30” del secondo parziale arrivano i primi punti di Cecilia Zandalasini, una tripla che con il canestro successivo di Shepard e un’altra tripla dell’azzurra valgono il +9 per le venete quasi a metà quarto. Questa volta il Galatasaray non risponde e pur non riuscendo ad andare in doppia cifra di vantaggio Schio va al riposo avanti 32-39, in un primo tempo dove spiccano gli 11 punti di Maria Conde, unica giocatrice già in doppia cifra.

La ripresa inizia con il Galatasaray che con un mini-parziale torna a -3 e nuovamente tutto da rifare per Schio, che dopo 2’30” della ripresa vede l’aggancio delle turche. Risponde da oltre l’arco Zandalasini, ma due triple di Smalls danno il primo vantaggio della partita alle padrone di casa. Si lotta punto a punto, con il Galatasaray che però resta avanti a lungo, con il controsorpasso che arriva con Andre a meno di 2 minuti dall’ultimo stop e si va all’ultimo stop con Schio avanti 53-55.

Non si sblocca l’equilibrio nei primi minuti dell’ultimo quarto, con le due squadre che si alternano in testa al match. Prova a dare un piccolo strappo la squadra di casa, che va sul +3 e cerca di fare da lepre mentre si entra negli ultimi minuti di gioco. Dalla lunetta il Galatasaray allunga ancora sul +6, ci prova Mestdagh a riaprirla con una tripla, ma non basta e la squadra turca vince 73-70. Non bastano i 17 punti di Conde e altre 4 giocatrici in doppia cifra, mentre per il Gala ci sono i 14 punti di Smalls.