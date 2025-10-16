Basket femminile: Schio, bella prima vittoria in Eurolega su Sopron

Il Famila Schio conquista la sua prima vittoria stagionale in Eurolega. Dopo la sconfitta sul campo del Galatasaray, al PalaRomare è il Sopron che deve cedere alla squadra di Victor Lapena con un netto 82-65 in cui spiccano ampiamente i 16 punti di Marieme Badiane ed i 15 di Anete Steinberga, mentre dall’altra parte la rotazione ridotta forzatamente a otto giocatrici (con Zala Friskovec a 23 punti e 10 rimbalzi) paga inevitabilmente dazio.

Ritmi alti già dalle fasi iniziali, in cui è il gioco interno quello che Schio cerca di cavalcare di più. C’è soprattutto lo zampino di Steinberga nel 7-4 iniziale, poi Conde spinge il Famila sul +5 e l’onda porta anche Zandalasini a segnare la tripla del 14-8. Dall’altra parte sono Friskovec e Muhl a tenere in piedi quasi da sole Sopron, in maniera sufficiente però per andare sul 16-15 e provocare il timeout di Lapena. Il finale di periodo è però tutto di Badiane, che si accende praticamente all’improvviso dopo la tripla di Mestdagh e segna in qualunque modo: 28-19 dopo 10′.

In una fase nella quale si segna poco sono Panzera e Zanardi a rendere più ampie le distanze con le magiare: 32-20. La difesa ora funziona, e porta il Famila fin sul +14 (36-22). Di lì, però, Friskovec ricomincia a creare parecchi problemi, e se è vero che è solo una delle due in grado di capire con continuità cosa fare, è altrettanto vero che questo non piace a Lapena, che spende il secondo timeout a metà quarto. Schio riparte con la tripla di Zandalasini, ma dopo i due punti di Shepard a poco meno di 3′ dall’intervallo non segna più nessuna e si va all’intervallo sul 41-30 per le padrone di casa.

Schio riparte da dove aveva finito: giochi ben eseguiti, costanza e Shepard che, quando non segna, fa segnare (Steinberga e Zandalasini beneficiarie). Brooks e Friskovec, però, non intendono lasciare nulla di intentato e tengono viva Sopron, che ritorna fin sul -6 (47-41) con Wallack. A quel punto, però, si accende per la seconda volta Mestdagh: la sua tripla rimette in moto tutti i meccanismi scledensi, il che si traduce nel 54-41 a spinta Badiane che, 2’46” dalla penultima sirena, provoca il timeout dall’altra parte. Wallack fa di tutto per tenere vicine le ospiti, ma prima Keys, poi una fiammata di Sottana e infine Conde in fadeaway fanno gioire a più riprese il PalaRomare: a 10′ dalla fine è 63-49.

La coppia Conde-Badiane inizia a non concedere semplicemente più niente, così il vantaggio diventa sempre più elevato fino a diventare praticamente incolmabile. Badiane e Steinberga portano il Famila oltre i 20 punti di vantaggio, per quella che appare come una squadra rodatissima. Teoricamente la lettone resta a Schio fino a novembre, ma sarebbe forse giusto un pensierino per prolungare fino a fine stagione, dato l’impatto. Schio non molla più il suo vantaggio fino alla conclusione: termina 82-65.

BERETTA FAMILA SCHIO-SOPRON BASKET 82-65

SCHIO – Mestdagh 6, Sottana 5, Zanardi 2, Verona* 5, Conde* 12, Steinberga* 15, Panzera 2, Andrè 2, Zandalasini* 8, Badiane 16, Keys 2, Shepard* 7. All. Lapena

SOPRON – Muhl* 9, Laczko 2, Rokob ne, Papp 5, Friskovec* 23, Sitku, Wallack* 6, Brooks* 14, Borondy* 6. All. Gaspar