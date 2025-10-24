Basket
Basket femminile: Schio affronta in casa Brixia, Venezia impegnata in trasferta a Tortona
La Serie A1 di basket femminile è pronta a vivere nel weekend la sua quarta giornata. Dopo le prime tre partite stagionali in testa alla classifica troviamo tre squadre a punteggio pieno. Si tratta della Dinamo Sassari, dell’Umana Reyer Venezia e della Famila Wuber Schio che cercheranno nel fine settimana di mantenere l’imbattibilità.
La quarta giornata si aprirà sabato 25 ottobre alle ore 19.30 con il match che vedrà impegnate Schio e l’RMB Brixia. Le bresciane cercano la prima vittoria stagionale mentre la Famila Wuber continuare a mantenere la testa della classifica. Le altre quattro partite verranno invece disputate tutte nella giornata di domenica 26, con il programma fitto che parte alle ore 15.00 con Dinamo Sassari-Logiman Broni.
Le sarde, ancora imbattute in campionato, cercano la quarta affermazione contro le neopromosse pavesi. Alle 17.00 ci si sposta a Milano dove la Geas Sesto San Giovanni affronterà O.ME.P.S Battipaglia, ancora ferma a 0 punti. Alle 18.00 tocca invece ad una delle pretendenti per la vittoria finale, l’Umana Reyer Venezia, occupata in trasferta contro la Bertram Derthona Tortona.
Le venete cercano di tenere il passo di Schio e Sassari mentre Tortona cerca il primo successo stagionale in campionato dopo tre sconfitte. Il programma si concluderà, sempre alle ore 18.00, con l’Alama San Martino di Lupari che affronterà in casa La Magnolia Molisana Campobasso. Riposerà invece la neopromossa People Strategy Panthers Roseto.