Basket femminile, Sassari sbanca Tortona nell’anticipo della seconda giornata

Colpo esterno della Dinamo Sassari nell’anticipo della seconda giornata della Serie A1 di basket femminile. La squadra sarda si è imposta sul parquet di Tortona per 73-69, centrando la seconda vittoria della sua stagione. Per le piemontesi è invece il secondo ko, arrivato al termine di un match controllato comunque sempre dalle ospiti, tranne per la rimonta finale dell’Autosped.

Grande prestazione in casa Sassari per Temira Poindexter, che ha messo a referto 23 punti, ma importante anche la doppia doppia di Deauzya Richards con 12 punti e 10 rimbalzi. Una doppia doppia invece sfiorata da Debora Carangelo con 12 punti e 9 assist. A Derthona non bastano i 21 punti di Anastasia Conte e la clamorosa doppia doppia di Pallas Kunaiyi-Akpanah da 14 punti e addirittura 18 rimbalzi.

Le padrone di casa partone forte con sei punti consecutivi di Pallas Kunaiyi. Sassari replica, ma il finale di quarto premia Derthona che trova canestri dalla panchina per il vantaggio alla prima sirena (16-14). Nel secondo quarto si scatena Poindexter che propizia con otto punti un clamoroso parziale di 17-0. All’intervallo è vantaggio Dinamo per 40-23.

Pallas Kunaiyi e Conte provano a dare la scossa al Derthona che arriva sul -8, ma nuovamente la Dinamo reagisce al tentativo di rimonta ed è avanti al terzo quarto sul 56-40. Le sarde toccano anche il +21, ma le piemontesi cercano una pazzesca rimonta con un parziale di 13-0. Comunque è troppo tardi e Sassari vincere 73-69.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

AUTOSPED BCC DERTHONA – DINAMO SASSARI 69 – 73 (16-14, 23-40, 40-56, 69-73)

Derthona: Dotto 10, Kunaiyi-Akpanah 14, Fontaine 2, Conte 21, Toffolo S. 9, Leonardi 2, Lokoka Iliyo 2, Suarez Azcarate 1, Cocuzza, Melchiori 6, Penna E. 2

Sassari: Sammartino 3, Richards 12, Carangelo 12, Trozzola 2, Spinelli 1, Poindexter 23, Boros 3, Egwoh Ashley, Treffers 14, Turel 3