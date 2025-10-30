Basket femminile, Reyer Venezia sconfitta a Mersin in Eurolega

Cade in Turchia la Reyer Venezia nella quarta giornata dell’Eurolega femminile. La squadra di coach Mazzon viene sconfitta dal CIMSA CBK Mersin per 83-69, con la formazione turca che ottiene il suo primo successo stagionale, ribaltando anche la differenza canestri rispetto al match d’andata. Venezia resta comunque seconda nel gruppo D, ma si giocherà tutto nelle prossime sfide casalinghe contro Saragozza e Landes.

Alla Reyer non bastano le buone prestazioni di Stephanie Mavunga e Kaila Charles, che sfiorano entrambe la doppia doppia chiudendo rispettivamente con 16 e 14 punti e 9 rimbalzi. Dall’altra parte il Mersin è assolutamente trascinato da una scatenata Julie Vanloo, che mette a referto 23 punti.

Dopo un primo quarto chiuso sotto di 3 punti, Venezia piazza un clamoroso parziale di 21-4 che permette alla Reyer di toccare il massimo vantaggio sul 36-28. Mersin, però, recupera proprio sul finale di quarto e va all’intervallo sotto solo di quattro punti (34-38). Il match si decide nel terzo quarto, con Venezia che segna solo dodici punti, mentre Mersin trova un nuovo allungo firmato soprattutto da Vanloo e si presenta negli ultimi dieci minuti avanti 58-50. Nell’ultimo quarto Venezia ci prova, ma sbaglia molto e le padrone di casa replicano colpo su colpo, chiudendo 83-69.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

CIMSA CBK MERSIN – UMANA REYER VENEZIA 83-69 (18-15, 16-23, 24-12, 25-19)

Mersin: Kurtulmus 8, Harma, Akbas 2, Atas 2, Juskaite 13, Hayes 11, Geiselsoder 6, Burke 4, Razheva 6, Mompremier 7, Topuz, Vanloo 23

Venezia: Charles 14, Nicolodi, Pan, Pasa, Cubaj 6, Dojkic 13, Fassina 4, Santucci 5, Mavunga 16, Holmes 11, Dudasova