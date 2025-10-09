Basket femminile, l’Italia sfiderà Spagna e Francia in un triangolare a La Linea

Appuntamento di prestigio per la Nazionale italiana di basket femminile. L’Italia di coach Capobianco sarà impegnata in un triangolare con Spagna e Francia che si disputerà a La Linea (Spagna), località a soli 3 chilometri dal confine con Gibilterra. Sicuramente un’occasione importante per le azzurre, che affrontano due delle migliori nazionali al mondo.

Le Azzurre si ritroveranno il 9 novembre in raduno a Roma per poi volare in Spagna. L’Italia affronterà la Francia venerdì 14 novembre alle 18.45 e il giorno dopo tornerà in campo per sfidare le padrone di casa alle ore 19.30. Il sabato poi ci sarà l’ultima partita conclusiva del triangolare tra Spagna e Francia.

Sono passati quattro mesi dalla straordinaria cavalcata dell’Europeo, culminata con una storica medaglia di bronzo e con la qualificazione al torneo che permette di qualificarsi per i Mondiali. Proprio la rassegna iridata, che si disputerà a Berlino nel settembre 2026, è il grande obiettivo dell’Italia, ma prima ci sarà da superare questo torneo pre-Mondiale, che si disputerà dall’11 al 17 marzo.

Le azzurre sono state sorteggiate nel girone di Porto Rico e affronteranno oltre alla nazionale padrona di casa anche Stati Uniti, Spagna, Nuova Zelanda e Senegal. Bisogna ricordare che per accedere ai Mondiali bisogna arrivare tra le prime tre del girone, ma basterebbe anche il quarto posto nel caso in cui (decisamente probabile) gli USA chiudano in uno dei primi tre posti. Dunque un compito assolutamente alla portata di Zandalasini e compagne.