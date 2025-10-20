Basket femminile, le migliori italiane della 3a giornata di A1. Doppia doppia per Lorela Cubaj

La terza giornata della Serie A1 di basket femminile non ha regalato scossoni o risultati a sorpresa, ma questo non vuole dire che sui parquet d’Italia ci si sia annoiati. Anzi. E a sorridere sono anche i colori azzurri, con tante italiane tra le protagoniste in campo.

Come l’italo-americana Rae Lin D’Alie che ha guidato San Martino di Lupari alla vittoria a Battipaglia con 14 punti e 5 assist. Non bastano a Battipaglia, invece, i 13 punti di Rosa Cupido. Successo esterno anche per Sassari, che espugna il campo della Brixia Brescia, e alle lombarde non bastano le ottime prestazioni di Marzia Tagliamento (12 punti) e Anna Togliani (11 punti), mentre per le sarde spiccano i 12 punti di Debora Carangelo.

Straripante vittoria esterna anche per Schio, che liquida senza problemi Broni e lo fa guidata da due azzurre. Parliamo di Jasmine Keys, autrice di 16 punti e 6 rimbalzi, e Olbis André, che ha chiuso con 12 punti e 7 rimbalzi. Vittoria di misura, invece, per Campobasso in casa contro Castelnovo Scrivia, in un match dove a dominare però sono le straniere.

Vola anche Venezia, che in casa batte senza problemi Roseto e sono tante le azzurre a dare spettacolo. Da Martina Fassina, che chiude con 23 punti, 6 rimbalzi e 3 assist; arrivando a Mariella Santucci, con 15 punti, passando per Lorela Cubaj, che chiude in doppia doppia con 12 punti e 11 rimbalzi.