Basket femminile, la Geas Sesto San Giovanni cede in trasferta alle ungheresi del KSC Szekszard in EuroCup

Debutto amaro per la Geas Sesto San Giovanni nell’EuroCup di basket femminile 2025-2026, con le lombarde sconfitte dalle ungheresi del KSC Szekszard per 78-73 nella prima giornata del gruppo D. Le ragazze di Cinzia Zanotti hanno toccato addirittura il +18 nel secondo quarto, ma hanno poi subito la reazione delle padrone di casa nella ripresa accennando un timido sussulto nei minuti finali quando oramai era troppo tardi.

Tinara Moore ultima arrendersi per Sesto San Giovanni con 21 punti e 8 rimbalzi, con 15 punti di Sara Roumy e 14 di Gina Marie Conti – 12 punti di Beatrice Attura, con Liza Karlen top scorer per le magiare con 17 punti al pari di Carolina Rodrigues che sfiora la doppia doppia con 16 punti e 9 rimbalzi.

La Geas innesta subito le marce alte con un parziale di 0-6, con Rodrigues e Gakdeng che avvicinano le padrone di casa a cronometro fero (4-9). Roumy e Cornelie-Sigmundova bruciano la retina dall’arco per volare a +11 (9-20), con Conti e Moore che allungano il parziale e aggiornano il massimo vantaggio a +14 (12-26). Due liberi di Holcz e una bomba di Gina Marie Conti valgono il 16-31 alla prima sirena.

Nel secondo quarto Sesto San Giovanni continua a mantenere elevata l’intensità, con Valeria Trucco perfetta dalla lunga distanza (21-38). Il KSC Szekzard sembra però ritrovare fluidità in attacco, iniziando a rosicchiare punti su punti fino al -6 con il break di 8-0 firmato Dombai-Karlen-Holcz (35-41) costringendo coach Cinzia Zanotti a chiamare subito time-out. Tinara Moore dà ossigeno alle lombarde col sottomano (35-43), ma Reka Dombai va a bersaglio dall’arco per il 38-43 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa la partita rimane sul filo dell’equilibrio, con le due squadre che lottano punto a punto dopo che Sesto San Giovanni ha dilapidato l’enorme margine accumulato: Karlen e Rodrigues tengono le ungheresi addirittura a -1 (44-45), con Sara Roumy che prova a suonare la carica da tre (44-48). Rodrigues in penetrazione pareggia i conti (48-48), con Ovner che segna da lontano per il sorpasso (51-48). Conti e Attura riportano la sfida in parità (53-53), con Dombai che tiene il TARR avanti (57-55). Holcz sale nuovamente in cattedra con due canestri in fila per il +8 (65-57), con Tinara Moore che appoggia per il 65-61 dopo 30’ di gioco.

Nella frazione conclusiva il KSC Szekszard prova a prendere il largo, con Liza Karlen precisa dall’arco (70-61). Gina Marie Conti cerca di tenere la Geas a contatto dalla lunetta (70-63), ma Carolina Rodrigues emula la compagna per il +10 (73-63). Cornelie-Sigmundova e Kacerik danno una nuova scossa a Sesto San Giovanni per il -5 (73-68), con il 2+1 di Beatrice Attura che tiene vive le speranze biancorosse (77-73). Il libero di Karlen fissa il punteggio finale sul 78-73 con cui il KSC Szekzard si aggiudica il match battendo in rimonta la Geas Sesto San Giovanni.